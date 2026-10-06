Borçlanmayı bu yıl yapan kazançlı çıkacak

Emekli olmak için prim günü eksik olanlar, eksik günlerini tamamlamak için Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma yapabiliyorlar. En yaygın borçlanma askerlik ve doğum için yapılıyor. Önceki yıllarda tüm borçlanmalarda, prime esas günlük kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyordu. 2026 yılında doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanmalarda prim oranı yüzde 45’e çıkartıldı. Borçlanma yapmak artık daha maliyetli hale geldi.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Borçlanma primleri, brüt asgari ücret ile bunun 9 katı arasında değişen, kişinin kendi belirlediği kazanç tutarı üzerinden yapılabiliyor. Ancak, genel olarak borçlanmalar brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor. Asgari ücrete yapılan zamlar, doğrudan borçlanma primlerini de artırıyor.

REKLAM

Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49,11, 2025’te yüzde 30, 2026 yılında da yüzde 27,01 oranında arttı. Yıllık enflasyonun yüzde 30 dolayında beklendiği dikkate alınırsa, asgari ücrete yeni yılda yapılacak artışın da bu orana yakın düzeyde olması mümkün görünüyor.

ASKERLİK BORÇLANMASININ MALİYETİ ARTACAK

SGK’ya en çok hizmet borçlanması askerlik için yapılıyor. Askerlik borçlanması için bu yılın sonuna kadar başvuru yapanlar 1 günlük borçlanma için 495,45 TL prim ödüyorlar. Askerliğini 18 ay yapan bir kişi bu sürenin tamamını borçlanmak istediğinde 540 gün için 267.543 TL prim yatırıyor.

Aynı kişi, asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde 347.806 TL prim ödeyecek. Ödeyeceği prim tutarı yaklaşık 80 bin TL artacak.

REKLAM

İKİ YIL DOĞUM BORÇLANMASI YAPANIN MALİYETİ 76 BİN TL ARTACAK

Kadın işçi, memur veya esnaf her bir çocukta 2 yıla kadar olmak üzere toplam 3 çocuk için 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyorlar.

Doğum borçlanması yapanlar her gün için 352,32 TL prim ödüyorlar. Bir çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapan kadınlar 2026 yılında 253.670 TL ödeyerek 720 gün kazanıyorlar. İki çocuk için doğum borçlanması yapan 507.340 TL, üç çocuk için doğum borçlanması yapanlar da 761.011 TL prim ödüyorlar.

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması halinde bir çocuk için borçlanma yapan kadınlar 329.771 TL ödeyecekler. Bu da borçlanma maliyetinde 76.101 TL artış anlamına geliyor. Borçlanma yapılacak çocuk sayısı arttıkça maliyet de ona paralel artacak.

REKLAM

YURT DIŞI BORÇLANMASINDA MALİYET FARKI DAHA YÜKSEK

Gurbetçilerin borçlanma süreleri genellikle daha yüksek oluyor. Gurbetçi kadınlar çoğunlukla 5400 gün yurt dışı borçlanması yapıyorlar.

Yurt dışı borçlanmasını 5400 gün üzerinden 2026 yılında yapan bir kadın gurbetçi 2 milyon 675.430 TL prim ödüyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde borçlanmayı gelecek yıl yapan gurbetçi kadın 3 milyon 478.059 TL prim ödemek zorunda kalacak. Borçlanma maliyeti 802 bin 629 TL artacak.

BAĞ-KUR İHYA PRİMLERİ DE ARTACAK

BAĞ-KUR’luların prim borçları, geçmişte çıkartılan bazı kanunlar ile silinerek, borçlu olunan dönemin sigortalılık süreleri durduruldu. BAĞ-KUR’lular, primi tekrar ödemeleri halinde durdurulan sigortalılık sürelerini ihya ederek, emekliliklerine saydırabiliyorlar.

REKLAM

İhya için 2026 yılında günlük 495,45 TL prim ödeniyor. Yaklaşık 3 yıl, yani 1000 günlük süreyi ihya etmek isteyen BAĞ-KUR’lu bu yıl 495.450 TL prim ödeyerek emekliliğine saydırabilir. Gelecek yıl ihya etmek istediğinde ise yaklaşık 645 bin lira ödeyecek ve cebinden 148 bin lira daha fazla para çıkacak.

BAŞVURUYU 31 ARALIK 2026 TARİHİNE KADAR YAPAN AVANTAJLI OLACAK

Maliyet artışından etkilenmemek için borçlanma başvurusunu 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapmak gerekiyor. Ödemenin 2027 yılına sarkmasında bir sakınca bulunmuyor.

SGK başvuruyu aldıktan sonra ödenmesi gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ ediyor. Askerlik, doğum borçlanmalarında primler tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenebiliyor. Yurt dışı borçlanmalarında ise primlerin tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekiyor.

REKLAM

Eksik günlerini tamamlamak için borçlanma yapmayı planlayanların başvurularını bu yılın sonuna kadar yapmaları gerekiyor.

Emekliliğe borçlanma ile hak kazananlar genellikle en düşük emekli aylığı alıyorlar. Prim gün sayısını biraz daha artırmaları emekli aylıklarını artırmıyor.

Bu nedenle askerlik, doğum vs borçlanması yapanların sadece eksik günleri kadar borçlanma yapması yeterlidir.

Ancak, ihya başvurusu yapan BAĞ-KUR’luların prim borcu bulunan sürelerin tamamının primini ödemeleri gerekiyor. Kısmi ihya hakları bulunmuyor.

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumuna askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması dışında borçlanma yapılabilecek süreler şöyle:

REKLAM

– 4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri.

– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri.

– Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri.

– Grev ve lokavtta geçen süreler.

– Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

– Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden ancak seçilemeyenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.

REKLAM

-Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların 25 Şubat 2011 tarihinden sonra bu şekilde çalıştıkları aylara ait eksik süreleri.

-Sigortalı olmaksızın 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirdikleri süreler (18 yaşını tamamlamadan önceki süreler hariç).