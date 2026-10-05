Orkun Işıtmak baba oluyor
Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, anne-baba olacaklarını duyurdu. 2021 yılında evlenen çift, bebek haberini New York gezileri sırasında paylaştı
Giriş: 05 Ekim 2026 - 21:35 Güncelleme:
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Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.
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Sosyal medya hesaplarından evliliklerine dair paylaşımlarda bulunan Işıtmak ve Yorgancılar'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
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New York gezileri sırasında birlikte geçirdikleri anları sık sık takipçileriyle paylaşan çiftten Orkun Işıtmak, baba olacağını duyurdu.
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Işıtmak, "Merve'nin size bir duyurusu var" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, eşi Merve Yorgancılar'ın karnını gösterdiği anlara yer verdi.
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İkili, bebek müjdesini "Macera dolu Amerika" notuyla paylaşırken, haberi alan sevenleri ve takipçileri de tebrik mesajlarıyla çifti kutladı.
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