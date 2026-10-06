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        Haberler Dünya İsrail basınına göre, CIA raporunda İsrail’in iç savaş veya siyasi çöküş riski var

        İsrail basınına göre, CIA raporunda İsrail’in iç savaş veya siyasi çöküş riski var

        İsrail basınının CIA gizli raporuna dayandırdığı haberinde, İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde ülkede, siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin gerilim yarattığı vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"

        İsrail basınında yer alan ABD kaynaklı bir raporda, İsrail'in birkaç krizden geçtiği, bu krizlerin ülkeyi "iç savaş veya siyasi çöküş riski" ile karşı karşıya bıraktığı bildirildi.

        İsrail’deki Maariv gazetesinin "Drop Site News" adlı internet sitesine dayandırdığı habere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan gizli raporda, İsrail'in karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

        Söz konusu raporda, Gazze, Lübnan ve İran ile yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı.

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        İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin yarattığı gerilimin, ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi.

        İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekilen raporda, ekonomik kriz, askeri harcamaların artması ve üç yıl süren çatışmalardan dönen askerlerden bazılarının ağır psikolojik travmalar yaşaması kriz sebepleri arasında gösterildi.

        ZORUNLU ASKERLİK KRİZİ VE TOPLUMSAL AYRIŞMA

        Raporda, zorunlu askerlik krizinin seküler ve dindar kesimler arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdiği, "Haredi" (Ultra-Ortodoks) Yahudilerinin askerlik hizmetinden muaf tutulmasının İsrail toplumunda güçlü bir huzursuzluk kaynağı oluşturduğu ifade edildi.

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        Bunun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin de iç sorunları ağırlaştıran etkenlerden biri olduğu kaydedildi.

        NETANYAHU MERKEZLİ KRİZ VE ULUSLARARASI YALNIZLAŞMA

        CIA raporunda, İsrail'deki iktidar mücadelesi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun şahsıyla ilgili ayrı bir krizin mevcut olduğu görüşüne yer verildi.

        Eş zamanlı olarak İsrail'in dış dünyada tecrit edildiğine işaret edilerek, ABD'deki desteğin azalması ve ülkenin "yarı parya devlet" durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.

        Netanyahu, Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin en sağcı hükümetinin başkanlığını yürütüyor.

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        İsrail'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde kamuoyu araştırmalarında muhalefet bloğunun önde olduğu, ancak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.

        Netanyahu hakkında ülke içinde hapis cezası gerektiren yolsuzluk suçlamaları bulunuyor. Netanyahu ayrıca, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 2024 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranıyor.

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        #haberler
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