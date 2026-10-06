İzmir'de, Bayraklı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır.

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Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 45 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

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Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.