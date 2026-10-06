Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağına ilişkin yeni iddia

30 Eylül günü Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında verilen 'kaçırılma kodu' dünyayı alarma geçirmiş, iki pilotun kavga ettiği kaptan pilotun bıçaklandığı açıklanmıştı. Uçağı kaçırmaya teşebbüs eden kişinin, İsrail'in ana havaalanı Ben Gurion Havalimanı'nı hedeflemek istemiş olabileceği belirtildi. İsrailli yetkili, şüphelinin muhtemel hedefinin havalimanı olduğunu söyledi.

Uçaktaki kaçırma girişiminin şüphelisi ve yardımcı pilot olan Hamam el-Hammami, kaptan pilot ile bazı yolcuların müdahalesi sonucu durduruldu. Söz konusu kişiler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek uçağın kontrolünü yeniden ele geçirdi.

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İsrailli yetkili, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelişmeler hakkında bilgi aldığını ve soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu söyledi. Kaynaklar, şüphelinin niyetine ilişkin hala yanıtlanmamış sorular bulunduğunu belirtti.

Tel Aviv merkezli Channel 12 News, kaçırma girişiminin hedefinin Ben Gurion Havalimanı olabileceğini ilk olarak bildirdi.

Şüphelinin hedefi İsrail'deki bir havalimanı ise, Suudi Arabistan hava sahasında neden kaptan pilot Smit Machchhar'a saldırdığı belirsizliğini koruyor. İsrail, 30 Eylül'de ülkeye gelen bir yolcu uçağının olası bir kaçırma sinyali verdiğini tespit ettiğinde, yetkililer önlem amacıyla İsrail savaş uçaklarını havalandırdı.

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BAE SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Birleşik Arap Emirlikleri, Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçağındaki kaçırma girişiminin soruşturmasını yürütüyor. Soruşturmayla saldırının arkasındaki motivasyonun ortaya çıkarılması ve sıkı güvenlik protokolleriyle bilinen iki ülkede şüphelinin güvenlik önlemlerini nasıl aşabildiğinin anlaşılması amaçlanıyor.

İsrail Vergi Dairesi, tüm yolcu ve mürettebatın isimlerinin uçak havalanmadan önce İsrailli yetkililerin elinde olduğunu doğruladı. Ancak mürettebatın güvenlik soruşturmasından geçirilmesine ilişkin soruların Ulaştırma Bakanlığı'na yöneltilmesi gerektiğini belirtti.

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Ulaştırma Bakanlığı ise kendi prosedürleri kapsamında uçuş mürettebatının isimlerinin kontrol edilmediğini, ancak bu isimlerin İsrail Vergi Dairesi'ne iletildiğini ve güvenlik birimlerinin talepte bulunması ihtimaline karşı burada kayıt altına alındığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca tüm uçuş mürettebatının ülkeye giriş yapabilmek için seyahat vizesine sahip olması gerektiğini ve Umman pasaportunun check-in sırasında uyarı vermesi gerektiğini belirtti. Ancak bakanlık, kendi "prosedürlerinin bir pilot kaynaklı tehdidi kapsamadığını" da ifade etti.

ŞÜPHELİNİN TEK BAŞINA HAREKET ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

CNN'in haberine göre, şüphelinin muhtemelen tek başına hareket ettiği ve İsrail'in şu ana kadar saldırıyı eğiten, finanse eden veya organize eden herhangi bir terör örgütüyle bağlantı tespit edilmediği bildirildi.

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BAE Başsavcısı Hamad Saif Al Şemsi, uçaktaki yardımcı pilotun, çoğu uçakta bulundurulması zorunlu olan bir kaza baltasıyla meslektaşına saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Başsavcı, kaçırma girişimini "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Kaynaklar daha önce CNN'e, şüpheli el-Hammami'nin aşırılıkçı görüşlerine ilişkin endişeler nedeniyle Umman'ın ulusal hava yolu şirketindeki pilot olma yolundaki görevinden alındığını söyledi. Kaynaklardan biri, daha sonra şirket bünyesinde masa başı bir göreve getirildiğini belirtti.

Flydubai, soruşturma devam ettiği için konu hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.

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Havacılık uzmanları CNN'e, pilotların güvenlik soruşturmasından geçirilmesi konusunda sorumluluğun yerel hükümetler, hava yolu şirketleri ve güvenlik birimlerine ait olduğunu söyledi. Uzmanlar, pilot lisansları ve güvenlik kartlarının ulusal düzeyde düzenlendiğini ve kuralların ülkeye göre değişiklik gösterdiğini belirtti.