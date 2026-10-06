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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı

        Meteoroloji'den 19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Karaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır, Kars, Adıyaman, Diyarbakır ile Batman'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneydoğuda 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 22°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 27°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 20°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 19°

        Adana

        Sağanak Yağış 26°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 22°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 14°

        Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        TOZ TAŞINIMI

        Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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