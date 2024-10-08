Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda

Sıla bebekten helallik isteyen Soykök, "Ben hepiniz adına helallik isteyeceğim. Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur. İnsani değerlerimizi daha fazla kuşanmayı, güzellikleri, merhameti çoğaltmak için sorumluluklarımızın farkında olmayı Rabb'im nasip eylesin." dedi.