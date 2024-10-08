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        Haberler Gündem Güncel Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda | Son dakika haberleri

        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda

        Tekirdağ'da maruz kaldığı cinsel istismar sonucu bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğin cenaze namazını kıldıran Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, namaz öncesi yaptığı konuşmada "Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur." dedi. Teyze Aslı Tatar, "Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı." diyerek gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:00
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğradıktan sonra dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesini adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı.

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        Sıla bebeğin gözyaşı döken yakınlarına Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

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        Cenaze, daha sonra Altınova Mahallesi'ndeki yakınlarının evine helallik için götürüldü.

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        Burada Sıla bebeğin teyzeleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Cenazede fenalaşan bebeğin akrabalarını sağlık ekipleri sakinleştirdi.

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        Törene katılan Kadın Dayanışma Platformu üyesi kadınlar ellerinde "Sıla bizim kızımız" dövizleri taşıdı.

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        "AFFET BİZİ SENİ KORUYAMADIK"

        Bebeğin cenaze namazını kıldırmak üzere gelen İl Müftüsü Mustafa Soykök namaz öncesi yaptığı konuşmada kıldırdığı cenazenin çok farklı olduğunu, yüreklerinin dağlandığını belirtti.

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        Sıla bebekten helallik isteyen Soykök, "Ben hepiniz adına helallik isteyeceğim. Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur. İnsani değerlerimizi daha fazla kuşanmayı, güzellikleri, merhameti çoğaltmak için sorumluluklarımızın farkında olmayı Rabb'im nasip eylesin." dedi.

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        Kılınan cenaze namazının ardından Sıla bebeğin cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Cenazeye, Sıla bebeğin dedesi Latif Güler, teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz, ailenin yakınları ile Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün da katıldı.

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        NE OLMUŞTU?

        Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

        Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

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        Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

        Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

        #sıla bebek
        #cinsel istismar
        #Tekirdağ
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