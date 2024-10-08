Recai Kutan'a son görev
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri de katıldı. Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.
Ankara'da, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 94 yaşındaki, Saadet Partisi Kurucu Başkanı Recai Kutan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILDI
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri de katıldı. Karşıyaka Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Erbaş tarafından dua edildi.
SİYASİLER TÖRENDE YER ALDI
Kutan'ın cenaze törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra çok sayıda siyasi de katıldı.
Kutan'ın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.