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        Haberler Gündem Recai Kutan'a son görev

        Recai Kutan'a son görev

        Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri de katıldı. Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:47
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        Recai Kutan'a son görev
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        Ankara'da, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 94 yaşındaki, Saadet Partisi Kurucu Başkanı Recai Kutan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

        Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri de katıldı. Karşıyaka Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Erbaş tarafından dua edildi.

        SİYASİLER TÖRENDE YER ALDI

        Kutan'ın cenaze törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra çok sayıda siyasi de katıldı.

        Kutan'ın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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