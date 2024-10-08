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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kim bu firma? Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası - Alışveriş Haberleri

        Kim bu firma? Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası

        Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yayımlananlar arasında ünlü bir firmanın domuz eti listesinde yer aldığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:37
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        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
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        Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına yönelik harekete geçti. Bakanlık yapılan incelemeler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor.

        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı Haberi Görüntüle

        Oldukça kabarık olan listede dana etinden eşek eti, kaşardan nişasta, pul biberden boya çıktı.

        Yayımlananlar arasında bir firmanın domuz eti listesinde yer aldığı fakat söz konusu firmanın konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı için bunun tağşiş listelerinden çıkarıldığı iddia edildi. Bu şirketin ise çok ünlü ve yaygın bir şirket olduğu öne sürüldü.

        TÜKETİCİLERLE PAYLAŞILMAYA DEVAM EDİYOR

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşıldığını duyurmuştu. Yeni sisteme "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden ulaşılıyor.

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