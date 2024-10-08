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        Haberler Gündem 3. Sayfa 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu

        12 gündür Manisa Alaşehir'de aranan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanda bulundu. Olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki bir adam yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 01:05 Güncelleme: 08.10.2024 - 01:05
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        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

        Pelin Karaca'dan 26 Eylül'de haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

        ORMANLIK ALANDA BULUNDU

        Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

        Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U'yu (37) şüpheli olarak gözaltına aldı.

        Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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