21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
12 gündür Manisa Alaşehir'de aranan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanda bulundu. Olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki bir adam yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu.
Pelin Karaca'dan 26 Eylül'de haber alamayan ailesi, polise başvurdu.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.
Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U'yu (37) şüpheli olarak gözaltına aldı.
Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
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