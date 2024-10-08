Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ | Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14 - Haberler | Son dakika haberleri

        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!

        Çorum'da, 14 yaşındaki B.U., henüz bilinmeyen bir nedenle, anne ve babasıyla tartıştı. B.U., tartışma büyüyünce annesi Ş.U. ile babası H.U.'yu bıçakla yaraladı. Anne ve baba tedavi altına alınırken, zanlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 08:17 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki B.U, Kale Mahallesi Ata 3. Sokak'ta bulunan ikametlerinde anne ve babası ile tartışma yaşadı.

        ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine B.U, bıçakla annesi Ş.U. (32) ile babası H.U'yu (43) yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Gözaltına alınan çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"