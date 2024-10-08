Çorum'da alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki B.U, Kale Mahallesi Ata 3. Sokak'ta bulunan ikametlerinde anne ve babası ile tartışma yaşadı.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine B.U, bıçakla annesi Ş.U. (32) ile babası H.U'yu (43) yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.