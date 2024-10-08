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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!

        Kırklareli'nde bir anne, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan ve operasyon anında evde olmayan oğlunu eve çağırıp polise teslim etti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, annesinin polise verdiği şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:12
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        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
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        Kırklareli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu sırasında bir anne, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen oğlunu eve çağırıp polise teslim etti.

        ÜÇ KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ

        AA'da yer alan habere göre Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

        3 KİLO UYUŞTURUCU, 2 SİLAH, 3 HASSAS TERAZİ ELE GEÇTİ

        Operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 470 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 2 tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 120 lira ele geçirildi.

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        EVDE OLMAYAN OĞLUNU EVE ÇAĞIRDI

        Oğlunun uyuşturucu ticaretiyle suçlandığını öğrenen bir anne, operasyon sırasında evde olmayan oğlunu eve çağırarak polis ekiplerine teslim etti.

        11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bir şüpheli ise polis ekiplerinin eve geldiğini görünce uyuşturucuyu saklamaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        TESLİM EDİLEN ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

        Şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annesinin polise teslim ettiği oğlunun da aralarında yer aldığı diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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