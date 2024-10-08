Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
Kırklareli'nde bir anne, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan ve operasyon anında evde olmayan oğlunu eve çağırıp polise teslim etti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, annesinin polise verdiği şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Kırklareli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu sırasında bir anne, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen oğlunu eve çağırıp polise teslim etti.
ÜÇ KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ
AA'da yer alan habere göre Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bazı adreslere operasyon düzenledi.
3 KİLO UYUŞTURUCU, 2 SİLAH, 3 HASSAS TERAZİ ELE GEÇTİ
Operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 470 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 2 tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 120 lira ele geçirildi.
EVDE OLMAYAN OĞLUNU EVE ÇAĞIRDI
Oğlunun uyuşturucu ticaretiyle suçlandığını öğrenen bir anne, operasyon sırasında evde olmayan oğlunu eve çağırarak polis ekiplerine teslim etti.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bir şüpheli ise polis ekiplerinin eve geldiğini görünce uyuşturucuyu saklamaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TESLİM EDİLEN ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annesinin polise teslim ettiği oğlunun da aralarında yer aldığı diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.