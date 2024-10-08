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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!

        Harran Üniversitesi, yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhuşa zorlandıkları iddialarına ilişkin soruşturma komisyonunun kurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:34
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        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
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        Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

        "SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU"

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, şunlar kaydedildi: "İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır.

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        "KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEKTİR"

        Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

        "KURUMUMUZ HEDEF ALINIYOR"

        Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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