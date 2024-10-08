Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

"SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU"

AA'da yer alan habere göre açıklamada, şunlar kaydedildi: "İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır.