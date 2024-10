Serenay Sarıkaya ve Gülse Birsel'den kadın cinayetlerine tepki

19 yaşındaki Semih Çelik; aynı yaşlardaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i Edirnekapı surlarının üzerinde vahşice öldürdü. Ulusal infiale neden olan cinayetlere tepkiler, büyüyor. Ünlü isimler de tepkilerini sürdürüyor.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK, ARTIK YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYLER VAR"

Dün akşam bir davette görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Gülse Birsel de son günlerde yaşanan vahşetlerle ilgili konuştu.

Sarıkaya, "Yani bu konuda artık söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü istediğim gibi ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, yani inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık hepsini. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok. Bence artık yapılması gereken bir şeyler var. Onunla da ilgili herkes üzerine düşünüp kendi adını mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa onunla ilgili araştırıyorum. Nerelerden bu konunun bir parçası olabilirim, bununla ilgilenmeye çalıştım" dedi.

"BİR KADIN OLARAK KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Gülse Birsel ise, "Bunun artık kadın haklarını falan geçen bambaşka bir noktadayız şu an. Yani bir güvenlik sıkıntımız var. Bu, bence şu an en acil problemimiz. Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat yürüdüğü, o ülkenin medeniyetinin göstergesidir. Bizim bu şu anki vaziyeti bir an önce değiştirmemiz lazım" dedi.