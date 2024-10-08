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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve Gülse Birsel'den kadın cinayetlerine tepki

        Serenay Sarıkaya ve Gülse Birsel'den kadın cinayetlerine tepki

        Kadın cinayetlerine tepkiler giderek büyüyor. Son cinayetlerin ardından ünlü isimler, tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Gülse Birsel de tepkilerini dile getirdi. Sarıkaya, "Artık söylenecek bir şey yok. Bence artık yapılması gereken bir şeyler var" derken, Birsel ise, "Artık kadın haklarını falan geçen bir noktadayız. Bir güvenlik sıkıntımız var. Bu, bence şu an en acil problemimiz. Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:28
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        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
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        19 yaşındaki Semih Çelik; aynı yaşlardaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i Edirnekapı surlarının üzerinde vahşice öldürdü. Ulusal infiale neden olan cinayetlere tepkiler, büyüyor. Ünlü isimler de tepkilerini sürdürüyor.

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        "SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK, ARTIK YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYLER VAR"

        Dün akşam bir davette görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Gülse Birsel de son günlerde yaşanan vahşetlerle ilgili konuştu.

        Sarıkaya, "Yani bu konuda artık söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü istediğim gibi ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, yani inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık hepsini. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok. Bence artık yapılması gereken bir şeyler var. Onunla da ilgili herkes üzerine düşünüp kendi adını mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa onunla ilgili araştırıyorum. Nerelerden bu konunun bir parçası olabilirim, bununla ilgilenmeye çalıştım" dedi.

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        Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Siz, bir kadın olarak Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusu ise şöyle yanıtladı: Belki hatırlarsınız benim başıma daha önce benzer bir olay gelmişti. Dolayısıyla beni çok uzun süredir beni korkutan şeyler bunlar. Ama yolu, çözümü bizlerin bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerle sonuçlanacak bir şey değil. Bu konuyla ilgili ciddi kararlar alınıp, ciddi yaptırımlar uygulanması lazım ki gerçek anlamda güvenli bir ülkede yaşayalım" cevabını verdi.

        Serenay Sarıkaya, "Bu duruma gelmemizin sebeplerinden birinin de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: Bunlarla ilgili yani benim söyleyeceğim hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir tarafından bakıyorum. Binlerce sebebi var ama sonuç artık önemli.

        "BİR KADIN OLARAK KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

        Gülse Birsel ise, "Bunun artık kadın haklarını falan geçen bambaşka bir noktadayız şu an. Yani bir güvenlik sıkıntımız var. Bu, bence şu an en acil problemimiz. Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat yürüdüğü, o ülkenin medeniyetinin göstergesidir. Bizim bu şu anki vaziyeti bir an önce değiştirmemiz lazım" dedi.

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        #gülse birsel
        #serenay sarıkaya
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