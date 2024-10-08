TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı.

Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Kapalı oturuma geçmeden önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis kürsüsünden milletvekillerine açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İsrail'in işgal planları sadece geçen yıl başlamış değildir. Esasında geçtiğimiz yıldan itibaren devam eden ve nerede duracağı belli olmayan bu sürecin, devam eden tarihsel bir sürecin üçüncü halkası olduğunu belirtmek isterim. 1917'de başlayan bu süreç, savaşlarla çatışmalarla birlikte İsrail her gün her ay adım adım ilerleyerek Filistin topraklarının büyük bir kısmını işgal projesini sürdürdü. REKLAM

Irak'ın Suriye'nin Sudan'ın Libya'nın durumu ortadadır. Ortadoğu ülkelerini ve halklarını tamamen bölünmüşlük içine sevk etti ve maalesef 20 yıl gibi kısa bir sürede 2023'ün ekim ayına gelindi. 2023'ün ekim ayında İsrail bölgeye bütün gücüyle abanmaya başladı. Ortaya konulan insanlık suçları, insanlık tarihinde ortaya konulmuş en kanlı insanlık suçlarıdır. 2023 ile birlikte başlayan süreçte İsrail bölge ülkelerini bölünmüş şekilde bulmuşken bazı dostlarını da yanında bulmuşken, son vuruşu, altın vuruşu gerçekleştirmek istiyor. İsrail'in maalesef adım adım işgal planlarını gerçekleştirmekte olduğu, yakmış olduğu ateş çemberinin ateş çukuruna dönüştürüldüğü aşikardır.

"TBMM OLARAK BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE İLERLEMELİYİZ" Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz. Mesele Türkiye açısından da hassas bir noktadadır. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrası tavrının daha da azgınlaşacağı ortamda bizim TBMM'de birlik, beraberlik içinde emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Bugünkü bilgilendirme toplantımızda birlik ve beraberlik toplantımızda ülke olarak nasıl bu tehlikelerden uzak duracağımızı, nasıl mücadele edileceğini bir kere daha konuşacağız.