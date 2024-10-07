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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki. Tarkan: "Erkekliğimden utanır oldum" - Magazin haberleri

        Tarkan: "Erkekliğimden utanır oldum"

        Kadın cinayetlerine tepkiler giderek büyüyor. Son cinayetlerin ardından ünlü isimler, tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. O ünlülerden biri olan Tarkan, tepkisini; "Erkekliğimden utanır oldum" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:32
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        19 yaşındaki Semih Çelik; aynı yaşlardaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i Edirnekapı surlarının üzerinde vahşice öldürdü.
        Ulusal infiale neden olan cinayetlere tepkiler, büyüyor. Ünlü isemler de tepkilerini sürdürüyor.

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        Tarkan: Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar.

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        Evrim Alasya: "Kadına şiddete hayır" dediğinde genelde polis geliyor; onun dışında öldürülsen de çığlık çığlığa gelen giden olmuyor.

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        Çağatay Ulusoy: Söylenecek ve söylenmesi gereken çok şey var. Öfkemi bastırıp doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. "Umarım bu yaşadıklarımız son olur" demek bile fazla iyimser geliyor. Yine de umut etmeye ve bazı şeylerin daha iyi olacağına inanmayı sürdüreceğim. Nice güzel yarınlara. Kadına ve çocuğa dokunma.

        5

        Gupse Özay: Türkiye'de kadınlar güvende değil.

        6

        Sıla Gençoğlu: Hesabını sormadığınız, sormadığımız her gün daha da katlanarak büyüyecek bu cinayetler, tecavüzler, sapkınlıklar ve bu uçsuz bucaksız cehalet. Sessizlik zamanı değil.

        7

        Birce Akalay: Kadın değişirse, toplum değişir. Devamı gelecek. Kadın cinayetleri son bulana dek susmayacağız.

        8

        Engin Öztürk: Vallahi yeter, billahi yeter!

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        Meryem Uzerli: Kadınlara veya çocuklara karşı şiddet, Allah'a karşı işlenebilecek en büyük suçtur.

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        Aras Bulut İyinemli

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        Ecem Erkek: Psikolojisi bozukmuş! Kardeşim, psikolojisi bozuk da oturup b.k'yla oynamıyor ki 'yazık' deyip geçelim. İnsan öldürüyor ya şehrin ortasında. Kızlarımız için, kadınlarımız için, çocuklarımız için bir şey yapın artık!

        12

        Sarp Apak: Merhamet ve aile terbiyesi benzersizdir. Ya vardır ya da yoktur; bunu kutuplaştıramazsınız, bir grubun tekeline alamazsınız. Bu iki kıymetli özelliğe sahip herkes, adaletsizliğe ve çürümeye karşı ortak hareket etmeye mecburdur. Çürüyoruz. Ülkemiz bu insanlardan ibaret değil; bizler çoğunluğuz. Adalet istiyoruz, kadınlarını ve çocuklarını koruyabilen bir düzen istiyoruz.

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        Dilan Çiçek Deniz: Türkiye'de kadınlar güvende değil.

        #tarkan
        #Çağatay Ulusoy
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