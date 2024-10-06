Hadise: Çok acil bir şeyler değişmeli
Önceki akşam sahneye çıkan ünlü şarkıcı Hadise, kadın cinayetlerine karşı tepkisini dile getirdi
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesine tepkiler sürüyor.
Ünlü şarkıcı Hadise, yaşanan bu kan donduran olaylara tepki gösteren isimlerden biri oldu.
Hadise, önceki akşam verdiği bir konserde son yaşananlara dikkat çekerek; "Biz ne yaşıyoruz? Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizi korkutuyorsa, demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" diyerek isyan etti.
Daha sonra sözlerine şöyle devam etti: O yüzden umarım devlet, bizi duyuyordur. Çünkü bizler bunu tek başımıza yapamayız. Devlet, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve hayvanlarımıza sahip çıkmalı...
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