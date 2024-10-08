PASAPORT SIRALAMALARI VE AYRICALIKLAR

Günümüzde pasaportlar, çeşitli sıralamalarla değerlendiriliyor. Passport Index gibi araçlar, hangi pasaportun daha güçlü olduğunu analiz ediyor. Bazı dergiler, her yıl en güçlü ve en zayıf pasaportların listesini yayımlıyor. Pasaportlar, bir ülkenin uluslararası ilişkilerdeki konumunu yansıtmakla kalmıyor, bireyler için de bir statü sembolü haline gelebiliyor.