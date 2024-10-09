Kral Tutankamon'un mumya gizemi: Kral Tut ve mezarı hakkında bilmeniz gereken her şey!

ÖLÜMÜ VE ARDINDAKİ GİZEMLER

Tutankamon’un ölümü uzun süre tartışma konusu olmuştur. Genç yaşta ölmesi, ani bir kaza, hastalık veya suikast ihtimalini gündeme getirmiştir. 2005 yılında yapılan CT taramaları, firavunun sol bacağında ciddi bir kırık olduğunu ve bunun ölümüne yol açabilecek bir enfeksiyona neden olabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda, mumya üzerinde yapılan incelemeler, Tutankamon’un sıtma ve çeşitli genetik hastalıklardan muzdarip olduğunu ortaya çıkarmıştır.