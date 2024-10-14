Ek damga vergisinden, kredi kartı limiti 100 bin lira olan vatandaşlara, araç alandan gayrimenkul alıp satanlara kadar yıllık yaklaşık 63 milyar lira ek gelir sağlanması planlanan Savunma Sanayii Destekleme Fonu geçen yıl 135 milyar lira gelir elde etti. Sayıştay raporuna göre fonun gideri ise 2023'te 114 milyar lira oldu. Bu giderin 104 milyar lirası mal ve hizmet alım giderleri oluşturuyor. Fonun görevlerine bakıldığında ise SSDF kaynaklarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu, istihbarat ve güvenliğe yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) acil ihtiyaçları, Jandarma Genel Komutanlığı (JGNK), Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ihtiyaçlarının karşılanması ve savunma sanayiinin geliştirilmesi amacıyla kullanıldığı anlaşılıyor.

Ancak Sayıştay raporu ilginç bir durumu da ortaya çıkarıyor. Eğer başka bir durum söz konusu değilse Sayıştay raporuna göre fonun kendi personeli bulunmuyor. Fon, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) personeli tarafından idare ediliyor. Sayıştay'ın ikinci tespiti ise proje bazlı sözleşmeli 146 SSB personelinin özlük haklarının SSDF kaynaklarından karşılanıyor olması. Yine aynı rapordaki tabloya göre fonun personel gideri 341,2 milyon lira. Bu personel gideri özlük hakları fon tarafından ödenen 146'ya bölünürse her bir personelin yıllık 2 milyon 337 bin aylık 194 bin lira ücret alması gerekiyor. Bu tutar da oldukça yüksek bir ücrete işaret ediyor.

Sayıştay raporuna göre Fonun ana gelir kalemleri; Gelir, Kurumlar, Motorlu Taşıtlar ile Veraset ve İntikal Vergisi hasılatlarından alınan paylardan oluşuyor. SSDF'nin Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, SSB faaliyetlerini gerçekleştirmede kullanılan bir kaynak olduğu vurgulanırken "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernizasyonunun sağlanması ve ülkemizde modern savunma sanayiinin kurulması için gerekli kaynağın, genel bütçe dışında devamlı ve istikrarlı bir şekilde temini amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde ve Başkanlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kurulmuştur" deniliyor.

2-Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak.

1- Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak.

3- Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak.

4- Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Başkanlığa talimat vermek.

5- Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak, e) Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.