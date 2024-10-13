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        Haberler Dünyadan Norveç Prensesi Martha Bodrum'da kiralık lüks villada balayı yaptı - Magazin haberleri

        Norveç Prensesi Martha Bodrum'da kiralık lüks villada balayı yaptı

        Norveç Prensesi Martha Louise, ABD'li eşi Durek Verrett ile Norveç'te 3 gün süren düğünün ardından balayı için Bodrum'u seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:15
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        Norveç Prenses Martha Louise ile eşi Durek Verrett, balayı için Türkiye'yi tercih etti. Çift, balayını Bodrum'da geçirdi. Durek Verrett, deniz manzaralı, büyük havuzlu villanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

        Durek Verrett, ayrıca eşi Martha Louise ile bir sahil restoranında çekilen fotoğrafını da yayınlayarak; "En güzel, yaratıcı ve ilham verici aile ve arkadaşlarla paylaştığımız nefes kesici, sevgi dolu ve gerçekten büyüleyici düğünümüzün ardından, sevgili eşim Martha Louise'i sürpriz bir balayı tatiline götürdüm. Türkiye'nin zengin kültürünün sevgi dolu ve besleyici ruhuyla çevrelenmiş, ilk yıllarımı geçirdiğim bir cennete yolculuk ettik" açıklamasını yaptı.

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        "Deniz kenarındaki özel villamız sevgimizi, bağlılığımızı ve karı koca olarak yeni başlangıcımızın şafağını paylaşmak için mükemmel bir sığınak haline geldi. Balayımızın ilk bölümünde, değerli ailemizi ve dostlarımızı eğlencenin tadını çıkarmak için ağırladık" diyen Durek Verrett; "Her an, eşimin etrafındaki herkesi özverili bir şekilde beslediği kadar sevildiğini ve beslendiğini hissetmesi için tasarlandı. Aşkım, bu sadece başlangıç. Daha fazlası gelecek" mesajını da yazdı.

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        52 yaşındaki Prenses Martha Louise ile 49 yaşındaki Durek Verrett, ağustos ayı sonunda 3 gün süren bir düğünle evlendi.

        Norveç Kralı Harald'ın kızı Prenses Martha Louise ile ABD'li şaman iş insanı Durek Verrett, Norveç'in batısındaki Geiranger kasabasında şenlik havasında bir törenle dünyaevine girdi.

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        2022'de Prenses Martha Louise, kraliyet sorumluluklarını bırakmıştı. Durek Verrett, alternatif tıp uygulamaları nedeniyle geniş çapta eleştirilmiş ve çok sayıda kişi tarafından dolandırıcı ve komplo teorisyeni olarak nitelendirilmişti.

        Durek Verrett, Norveç Prensesi ile ilişkisini çevreleyen tartışmalarda ırkçılığın etkili olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

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        Prenses Martha Louise, 2007'de telepati yeteneğine sahip olduğunu ve insanların meleklerle iletişim kurmasına yardımcı olmak istediğini açıklamış ve eleştirilerin odağı haline gelmişti.

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        Prenses Martha Louise'in 2017'de boşandığı ve 2019'da ölen ilk eşi, Norveçli yazar Ari Behn'den 3 kızı var.

        #Prenses Martha Louise
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