A Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Montella'dan zorunlu rotasyon...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İlk üç maçta 4 ptopladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılar, İzlanda'dyı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. A Milliler'de kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle kadrodan çıkarılırken, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü (yarın) deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.
Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.
Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.
MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK
Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda Güler, Kerem, Kenan