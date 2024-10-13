Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Montella'dan zorunlu rotasyon... - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Montella'dan zorunlu rotasyon...

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İlk üç maçta 4 ptopladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılar, İzlanda'dyı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. A Milliler'de kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle kadrodan çıkarılırken, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 13.10.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü (yarın) deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

        3

        Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

        4

        Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

        5

        Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

        6

        Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

        Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.

        7

        MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK

        Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

        8

        A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda Güler, Kerem, Kenan

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "CIA'in teklifini reddettim"
        "CIA'in teklifini reddettim"
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı