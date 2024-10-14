Türkiye'nin zincir restoranlarından Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' çıkmasına ilişkin tartışmalar sürerken Köfteci Yusuf iddiaları 'karanlık bir kumpas' olarak nitelendirmiş, ürünlerin helal sertifikalı olduğunu açıklamıştı.

Helal Akreditasyon Kurumu'ndan (HAK) yapılan yazılı açıklamada, HAK'ın, doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlemediği vurgulanarak, "HAK, kanunlarla kendisine verilen yetkiye istinaden belgelendirmeyi yapan yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarda vazedilen objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite etmekte, yetkilendirmektedir.

Yakın dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesinde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara'da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında bu yıl mart ayında alınan numunelerde ‘domuz geni tespiti’ yapıldığı görülmüştür. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır" denildi.

SAVUNMA TALEP EDİLDİ

İlgili işletmeye, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlendiği ve bunun da 15 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştiğine işaret edilen HAK açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: