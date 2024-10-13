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        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes göz dolduruyor!

        Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor. En golcü dönemini yaşayan tecrübeli orta saha, Portekiz Milli Takımı'nın radarına girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 21:42 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:42
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        Gedson Fernandes sezona hızlı başladı. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı, takımının en önemli hücum silahı konumunda.

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        Fernandes, henüz daha ligin başı olmasına rağmen en golcü dönemine ulaştı.

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        Rakip ağları 6 kez sarsan deneyimli orta saha, şimdiden kariyer sezonunu yaşıyor.

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        Fernandes’in sergilediği bu performans Portekiz’de de yankı uyandırdı.

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        Yetenekli orta saha için Portekiz Milli Takımı'ndan ekiplerin yakın takipte olduğu öğrenildi.

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        Beşiktaş’ın bu sezon maçlarını izleyen yetkililerin, Roberto Martinez’e detaylı bir rapor verdiği ifade edildi.

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        Portekiz Teknik Direktörü Martinez geçtiğimiz günlerde, "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etmişti.

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        Bu sezon daha hücumcu bir kimliğe sahip olan 25 yaşındaki futblocu, 12 maçta 6 golün yanı sıra 2 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı.

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        Özellikle Rafa Silva transferi ve Giovanni van Bronckhorst’un oyun planının bu değişimde önemli rol oynadığı öğrenildi.

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