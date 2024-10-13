Numan Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) İstişare Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazi Üniversitesi akademik yılı açılışındaki konuşmasının ardından başlayan tartışmanın sorulması üzerine Kurtulmuş, "Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin" dedi.

"ALGI YÖNETİMİ"

İlk dört madde ile ilgili tartışmanın söz konusu olmadığını kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bu konuda çok titiz olmamız gereken süreçteyiz. İlk 4 madde hakkında tartışmanın başlatılması sürece zarar veren ve vakit kaybettiren gelişme olur. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki 3. Madde ile ilgili bir konu gündeme geliyormuş gibi algi oluşturulması en hafif tabiriyle bir algı yönetimidir. 3. Madde ile ilgili bir şey geçmedi konuşmamda. Usul esasa mukaddemdir. Hangi maddeleri yazacağınızdan ziyade anayasanın nasıl yapılacağı ve bu süreçte anayasanın yapımına diline ilişkin konuları konuştum. 3. Madde ile ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlıştır ve bir algi operasyonudur.

Numan Kurtulmuş: Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz Haberi Görüntüle NE OLMUŞTU? Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" demişti. Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması Haberi Görüntüle Bu sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından siyasiler de tepkilerini dile getirmiş, CHP lideri Özgür Özel, "İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız" ifadelerini kullanmıştı.