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        Haberler Gündem Numan Kurtulmuş: Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz

        Numan Kurtulmuş: Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasadaki "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğine yönelik sözleri tartışma konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:10
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        Numan Kurtulmuş: Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Perşembe günü, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışındaki konuşmasının yankıları sürüyor. Konuşmasında anayasa tartışmalarına değinen Kurtulmuş, anayasada sadece metnin değiştirilmesinin yeterli olmayacağını belirterek, 1961 ve 1982 Anayasalarında var olan birçok maddenin değişmesine rağmen hala "darbeci", "seçkinci" ruhun Anayasa maddeleri arasında gizli olduğunu kaydetti.

        Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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        Kurtulmuş’un bu sözleri sosyal medyada hem siyasilerin hem de sanatçıların mesajlarıyla gündem oldu.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Ankaramızın Başkent oluşunun 101. Yıldönümü. Bu vesile ile bir kez daha TC Anayasası madde 3 anımsatalım; 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşıdır. Başkenti Ankara'dır.'"

        Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.' Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücü, aziz Türk milletinin iradesiyle bir bütündür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığı, şehitlerimizin canıyla, kanıyla çizilen Misak-ı Millî sınırlarıyla bir bütündür. İşte bu sebeple de; ne topraklarımızı ne o topraklar uğruna ortaya konan iradeyi ne de o iradenin en nihai tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, “kelime” aralarında yeni anlamlar arayarak tartışmaya açmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Satır aralarında aranmaya çalışanlar; sadece şanlı tarihimize değil, milletimizin iradesine karşı da büyük bir sorumsuzluktur." İfadelerini kullandı.

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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan. Numan Kurtulmuş kelime oyunu yapıyor. Oysa doğrusu ‘Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür.’ Devlet, yüksek otorite, millet ve ülkeden oluşur. Bütün devletler hukuku kitaplarında böyle anlatılır. Onun için yazanlar doğru yazmış. Tabii amaç ilk 3 maddede masum değişiklikler önerip sonra içeriğini tamamen yok etmek. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Fakat en çok yöneten ve yıkanlar kalır.”

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Hüda-Par 4. madde değişsin diyor, Numan Kurtulmuş 3. madde değişsin diyor. Yarın bir başkası da çıkıp 1. ve 2. maddeler değişsin diyecek. Çünkü bunlar Türk’e düşmanlar, Atatürk’e düşmanlar, Bayrağımıza, Marşımıza, birliğimize ve beraberliğimize düşmanlar. Bilinsin ki bizler buradayız ve Anayasa’nın kalbine saplamak istediğiniz hançerlere asla izin vermeyeceğiz!” dedi.

        Oyuncu şahan Gökbakar da “Anayasa 3. Madde ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür’ Ve bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değiştirilmesi teklif edilemez olan bu maddenin değiştirilmesi gerektiğini söyledi! Numan bey bir bakar mısınız 4. maddede ne yazıyor?” dedi.

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