Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vaciptir" yazılı dilekçe verdi | Son dakika haberleri

        Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vaciptir" yazılı dilekçe verdi

        Ankara'da 57 yaşındaki Zehra G, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle boşandığı 62 yaşındaki eşi Halil S'ye 'mal paylaşımı davası' açtı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, çiftin evlerinin yarısının Zehra G'ye bırakılması görüşü bildirildi. Halil S, mahkemeye 'Davacının katli vacip olmuştur' yazılı dilekçe vererek rapora itiraz etti. Bunun üzerine Zehra G, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G, 'sadakat yükümlülüğünü ihlal' ettiği iddiasıyla 31 yıldır evli olduğu Bağ-Kur emeklisi Halil S'ye 2015 yılında boşanma davası açtı.

        Ankara 7'nci Aile Mahkemesi, Halil S'nin Zehra G'ye 500 TL nafaka ödemesine hükmederek çiftin 2018 yılında boşanmasına karar verdi.

        Zehra G, 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'mal paylaşımı davası' açtı. Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu.

        Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören'de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek, ikisinin de yarısının Zehra G'ye, yarısının da Halil S'ye verilmesi yönünde görüş bildirildi. Bilirkişi raporunun taraflara gönderilmesine karar verilerek duruşma kasım ayına ertelendi.

        2

        TEHDİT İÇERİKLİ DİLEKÇE VERDİ

        Halil S, duruşma öncesinde mahkemeye tehdit içerikli dilekçe sunarak, bilirkişi raporuna itiraz etti.

        Halil S'nin, "Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur. Türkiye'de adalet kaybolmuştur. Bilirkişi tarafsız olması gerekirken, kadınların tarafını tutmuştur. Beni yalanlarıyla mağdur etmişlerdir. Ben şu an yaşamıyorum onlar da yaşamayacaktır. Devlet nasıl olsa cezaevlerinde besliyor, ben de orada yaşamayı tercih edeceğim" yönünde ifadelerinin yer aldığı 3 sayfalık itiraz dilekçesi dava dosyasına girdi.

        Zehra G, bunun üzerine, avukatı aracılığıyla 2'nci Aile Mahkemesi'ne başvurarak Halil S. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

        3

        "KAPIYI KİMSEYE AÇAMIYORUM"

        Zehra G, can güvenliğinin olmadığını ve eski eşinin mahkemeye sunduğu dilekçeyi görünce şoke olduğunu söyleyerek, "Savunmasında beni öldürmenin vacip olduğuna, beni yaşatmayacağına dair kelimeler kullanmış. Ben bu süreçte çok tedirginim. Zaten kendisi agresif bir insan. Evliliğimizde çalışmayan bir insandı. Çalışmadığı için de doğru düzgün evliliğimiz olmadı. Ben şu an tedirginlik içindeyim. Kapıyı kimseye açamıyorum. Kendisi şiddet eğilimli bir insan. Evliliğim sırasında şiddet uyguladı bana. Beni öldürüp içeride yatmaya razıymış. Şiddet eğilimi olduğu için çocuklarım ve ben dokunmuyorduk ona" diye konuştu.

        4

        "TEHDİT ALTINDAYIM"

        Halil S'nin tehdit içerikli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesini avukatı aracılığı ile öğrendiğini söyleyen Zehra G, "Bilirkişi raporuna bu şekilde itiraz ettiğini öğrenince, ben de gittim şikayette bulundum. Avukatıma şikayetimi yolladım, savcılık uzaklaştırma kararı verdi 1 aylık. Ama ne kadar uzaklaştırma verirse versin, ben tehdit altındayım. Ben tedirginim. Kapıyı kimseye açamıyorum. Karşı tarafın Ankara'da yaşadığını biliyorum. Can güvenliğim yok zaten. Can güvenliğim olmadığı için tedirginim. Ne yapacağı belli olmayan bir insan. Karakola gittiğimde polis bana 'KADES'i telefonunuzu indirin, karşılaştığınızda basın, biz nerede olursanız olun geliriz' dedi. Ben bu savunmaya göre ceza almasını istiyorum. Madem ben tehdit altındaysam, bir kadını korkutuyorsa ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

        #kadın
        #dava
        #mal varlığı paylaşımı
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        İki tren çarpıştı, vagonlar kanala düştü!
        İki tren çarpıştı, vagonlar kanala düştü!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu