Polis ellerindeki tek ipucu diş izlerinden yola çıkarak cinayeti çözdü

Türkiye Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayetini günlerdir konuşuyor. Bu soruşturmada, çok konuşulan detaylardan biri de, Narin’in tutuklu bulunan ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izleriydi. Yapılan incelemede, bu diş izlerinin kime ait olduğu belirlenemedi. Diş izlerinin sahibinin ortaya çıkması halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceği düşünülüyordu. Peki Türkiye’de diş iziyle çözülen bir cinayet vakası var mıydı? Bu sorunun cevabı emniyet kayıtlarında, ‘Yerli Hannibal’ olarak adlandırılan bir katilin dosyasında yer alıyor.

HANNİBAL FİLMİ GÖSTERİME GİRDİ Yıl 6 Nisan 2001. Türkiye’de Anthony Hopkins’ın Dr. Hannibal Lecter karakteriyle oynadığı ‘Hannibal’ adlı film vizyona girdi. Film büyük ilgi gördü. Sonra serinin öbür filmi ‘Kızıl Ejder’ 15 Kasım 2002 günü vizyona girdi. Bu film sinemalarda gösterilirken, Türkiye inanılmaz bir cinayet dosyasıyla karşılaşacaktı. REKLAM YAŞLI BİR KADIN ISIRILARAK YARALANDI Yer Zeytinburnu. Tarih 20 Aralık 2002. Sabah saatlerinde gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. Haber merkezi Zeytinburnu ilçe ekiplerine bir adres vererek acil olarak oraya geçilmesini istedi. Bu ihbarda yaşlı bir kadının saldırıya uğradığı söylenmişti. Polis ekipleri hızla denilen sokağa gitti. Ancak vardıklarında, saldırıya uğrayan kadının İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne götürüldüğünü öğrendi. Saldırı neyle ve neden yapıldığı bilinmiyordu. Ekipler hastane yolunu tuttular.

YAŞLI KADINA SALDIRIP DEFALARCA ISIRMIŞ Bu bilgiler hemen haber merkezine bildirildi. Zeytinburnu Asayiş Büronun deneyimli ekiplerinden İsmail Gül ve ekibi hemen hastaneye yönlendirildi. Hastaneye giden polis ekipleri tüyler ürperten bilgilerle karşılaştı. Saldırıya uğrayan 70 yaşındaki kadın, şüpheli tarafından defalarca ısırılmıştı. Özbekistan uyruklu olan kadın, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde saldırganı tanımadığını söyledi. Ekip şefi İsmail Gül, bu ilginç olayın notlarını tutarak, hastaneden ayrıldı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram İKİ AY SONRA İsmail Gül ve ekibi Zeytinburnu’da çalışmalara başladı. Ancak yapılan çalışmalarda herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Saldırıya uğrayan kadının üzerindeki diş izleri alınarak Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Bu olaydan 2 ay sonra 10 Şubat 2003 günü, Zeytinburnu’da bir ikamette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İçeri giren itfaiye ekipleri tüyler ürperten bir manzarayla karılaştı.

REKLAM KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ İtfaiye ekipleri evin içinde öldürülmüş bir kadın cesediyle karşılaştı. İlçe ekipleri bu olayı hemen haber merkezine bildirdi. Ortada bir ceset vardı ve iş artık Gayrettepe’deki Cinayet Masasını ilgilendirecekti. O gün cinayet masasında nöbetçi olan Mustafa Bayram ve ekibinin hızla olay yerine gitmeleri istendi. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, olay yerine giderek, öldürülen kadının profilini çıkardıklarını söyledi. ISIRIK VE BIÇAK İZLERİ Olay Yeri İnceleme ekibi de cinayet mahallinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 80 yaşındaki yaşlı kadın kan donduran bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mustafa Bayram o detayları şöyle anlattı: “Tabii maktulün olay yerinde yaptığımız ilk incelemede, bıçak darbesi dışında vücudunda birçok ısırık izini gördük. Yani maktulümüz hem bıçaklanmış hem de katili tarafından defalarca ısırılmıştı. Yangın kadını yakmadan söndürüldüğü için izleri görebildik.”

İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞILDI Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, katilin eve hırsızlık ya da tecavüz amaçlı girmiş olma ihtimallerinin değerlendirildiğini belirterek “Bu bizim için ilginç bir vakaydı. Ev gecekonduydu. Bu vahşeti kim işlemişti. Biz çevreyi araştırmaya başladık. Baktık ki, 2 ay önce yine aynı bölgede bir saldırı olmuş ama kadın ölmemiş o da ısırılarak yaralanmış. Bu vaka da ilgimizi çekti. O ilk olaya ilçe ekiplerindeki arkadaşlar bakıyordu” REKLAM BÜTÜN İZLER ALINDI Bayram, olay yerinde ve öldürülen kadınla ilgili yapılan araştırmalarda herhangi bir ipucunun olmadığını belirterek “Elimizde tek ipucu ısırık izleriydi. Katile ait belirgin bir DNA bulgusu ya da parmak izi yoktu. Tabii maktulümüzün vücudunda yer alan o ısırık izleri de Adlı Tıp Kurumu tarafından alındı” dedi. Cinayet masası bu cinayeti araştırırken, Zeytinburnu emniyetine bağlı İsmail Gül ve ekibi de ilk olaydaki şüphelinin peşine düşmüştü.

İsmail Gül ve ekibi ayrıca bu cinayet olayında da Cinayet masasıyla koordineli çalışmaya başlamıştı. İKİ OLAY DA BENZERDİ Zeytinburnu’nda iki ay arayla gerçekleşen bu iki olay, İstanbul polisini alarma geçirmişti. Kimliği belirsiz bir saldırgan, yaşlı kadınlara ısırarak saldırmıştı. Polisin, biri cinayetle sonuçlanan iki saldırıyı da tek kişinin işlediğini düşündüklerini anlatan Bayram, şöyle devam etti: “Çevrede sabıkalı kişileri ve şüpheli bulunanları incelemeye devam ettik.” ABD’Lİ KADINA SALDIRI Günler geçiyordu. Şüpheliyle ilgili bir ipucuna halen ulaşılamamıştı. Tam 5 ay sonra şüpheli bu kez Bakırköy’de ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yolda ticari taksi bekleyen 60 yaşındaki ABD uyruklu kadın saldırıya uğradı. Saldırgan ABD’li kadının sağ göz kapağını ısırıp yaraladı. Bayram, “Biz genelde yaralamalı olaylara bakmıyoruz ancak bu olay bizim aradığımız failimizin saldırı yöntemine benziyordu. Bu kadında ısırılarak saldırıya uğramıştı” dedi.

REKLAM BELİRGİN ÖNEMLİ İPUÇLARI Son kurbanın da diş izi alınarak Adlı Tıp Kurumu tarafından incelenmeye alındı. Yapılan incelemelerde olayla ilgili önemli iki bulguya ulaşıldı. Üç olayda incelenen ısırıkların birbirine benzer olduğu ve ısıran kişinin ilki, normalden çok daha büyük köpek dişlerine sahipti. İkinci bulgu ise, katilin ön kesici dişleri yoktu. Artık cinayet masası dedektifleri ve Zeytinburnu emniyet ekipleri ön dişi olmayan bir zanlı aramaya başladı. ÇEVREDEKİ MADDE ALAN KİŞİLER TAKİBE ALINDI Bir yandan Cinayet Masasının tecrübeli ismi Mustafa Bayram diğer taraftan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tecrübeli isim İsmail Gül ve ekibi sokak çalışması yapmaya başladı. Bayram, saldırı tipine bakıldığında, bu şüphelinin cinsel amaçlı haz almaya çalışan bir şüpheli olduğunu belirterek “İlçe ekipleri arkadaşlarımız da bu konuda çok iyi çalışmaya başladılar. Biz genel bölgelere baktığımız için ilçelerdeki ekip kendi bölgesindeki her sokağı bizden daha iyi bilir. Bu onlar için her zaman bir avantajdır. Bu şüpheliyi yakalamazsak durmayacak belli. İlçede alan daraltması yaptık. Bu sırada İlçe ekibi arkadaşlarda kendi bölgesinde madde bağımlısı gençleri takibe almaya başladı. Çünkü eşkale göre bu 20 ve 25 yaşlarda biriydi.”

REKLAM BİRİ TAKİBE ALINDI AMA Bu sırada İstanbul sokaklarında işlenen bir cinayet vakası daha yaşandı. Mustafa Bayram ve ekibi bu yeni cinayet vakasıyla ilgilenirken, İsmail Gül ve ekibi Zeytinburnu’da adeta pusu kurmuştu. Bölgede dolaşan bütün şüpheli tipler incelenmeye devam edildi. Son olaydan tam 3 gün sonra 25 yaşlarında bir genç adam, polisin dikkatini çekti. Köpeklerle dolayan madde bağımlısı bir gençti. İsmail Gül ve ekibi bu şüpheliyi takibe aldı. Polisin burada tek merak ettiği şey genç adamın ön dişi var mıydı yok muydu? BİLGİLERİNE ULAŞILDI Takibini yapan ekipler bir yandan eşkale uyan bu şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre ismi belirlenen bu genç tiner ve madde bağımlısıydı. 15 yaşındayken hırsızlık suçuyla tutuklanmıştı. Gasp, yaralama ve sarkıntılık suçlarından da sabıkalıydı. Bakırköy civarındaki köprü altlarında yatıp kalkıyordu.

KONUŞTURUNCA DİŞLERİ FARK EDİLDİ Polis takibe almaya devam etti. Bu şüphelinin dişlerine bakmanın bir yolu düşünüldü. Hemen polis olduklarını söyleyip gözaltına da alabilirlerdi. Ama bunu yapmadılar, bir polis memuru köpeklere yiyecek verme bahanesiyle şüpheliye yaklaştı. Köpeklere yiyecek verirken, “Sigara içiyorsan sana da bir sigara vereyim” dedi. Buna evet diyen şüpheliyi biraz daha konuşturan polis memuru, doğru kişiyi bulduklarına artık emin olmuştu. Çünkü bu şüphelinin tarif edildiği gibi ön dişi yoktu. REKLAM OLAYLARI İTİRAF ETTİ İsmail Gül ve ekibi bu şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu sırada bu bilgi cinayet masasına da bildirildi. Gelen bilgi üzerine ilçe emniyete Mustafa Bayram ve ekibi de gitti. Bayram, şüphelinin veridği ifadelerinde olayı kabul ettiğini belirterek “İşlediği suçları kabul etti. Ama bizim için de bunun maddi olarak tespit edilmesi için 3 olayda da alınan diş izlerinin bu şüphelinin diş izleriyle karşılaştırılması gerekiyordu.”

YERLİ HANNİBAL Saldırıların biçimi nedeniyle şüpheliye, Anthony Hopkins'in canlandırdığı ‘‘Hannibal Lecter’’ karakterine benzetilerek ‘‘Yerli Hannibal’’ lakabı takılmıştı. Poliste suçunu itiraf eden şüpheli, mahkemede cinayeti işlemediğini iddia etti. Bunun üzerine mahkeme Adli Tıp Kurumu’nda diş izleri ile ilgili yapılan çalışmanın raporunu talep etti. DİŞ İZLERİ TUTTU Bir sonraki duruşmada beklenen rapor gelmişti. Kurbanlarının vücudundaki izlerle zanlıdan alınan izler karşılaştırılmıştı. Sonuç olumlu çıkmıştı. Şüpheliye ait ısırık izleriyle kurbanlarındaki izler, diş tüberküllerine ait izler ile sağ ve sol diş boşluklarına ait izler tam uyumluluk gösteriyordu. Yani kurbanlardaki ısırık izleri kesin ve net bu şüpheliye ait çıkmıştı.