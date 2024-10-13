Okan Buruk'tan flaş sözler! Fenerbahçe, Mourinho, Fatih Terim, Icardi, Osimhen...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Osimhen ve Icardı'den Fenerbahçe ve Mourinho'ya, Kerem Aktürkoğlu transferinden Fatih Terim'in açıklamalarına kadar birçok konu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"SAVUNMAMIZ HAZIR DEĞİLDİ"
Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçememeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki performanslarıyla ilgili olarak konuşan Buruk, şunları söyledi:
"Orada hazır olmadığımız yer savunmamızdı. Sara geldi, onla oynadık, adaptasyon süreci oldu. Şu andaki performansı çok etkileyici. Takıma inanılmaz uyum sağladı. Bazı oyuncular hiç adaptasyon sorunu yaşamıyor, Jakobs geldi başladı. Oyuncudan oyuncuya değişiyor. Takım iyi olunca da farklı oluyor. Geriye dönsek, çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde olmak bir yol. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordunuz eskiden, Avrupa Ligi için mücadele ediyoruz. Geçen sezon bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi'ne kalamadı. Bu da bir yol, Avrupa Ligi. Buradaki en iyi takım, en şanslı görünen takım Tottenham. Yakında oynayacağız. Onun dışındaki takımlar birbirine yakın. Maç günü olarak üstünlükler olabilir, bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum."
Buruk, sezon başında Barış Alper Yılmaz'ın yorgun Ziyech'in ise sakat olduğunu kaydederek, "Sallai'yi Avrupa listesine yazamadık. Barış Alper'i çok dinlendiremedik. Sallai sakatlanınca mecbur yine onu soktum. Dinlendirecek durumumuz yok. Oyuncular yıpranıyorlar tabii. Fiziksel olarak değil mental olarak da yıpranıyorlar. BAY haftamız var. Özellikle milli oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"FATİH TERİM'İN SÖZLERİ BANA DA OLABİLİR"
Fikstüre ilişkin eleştirileriyle ilgili konuşan Okan Buruk, Fatih Terim'in Avrupa'da başarılı olmak isteniyorsa takımların bir sezonda 60'tan fazla maç oynamayı göze alması gerektiğine ilişkin sözlerini de yorumladı. Avrupa kupalarında oynayan takımların maç programlarının daha dikkatli hazırlanması gerektiğini belirten Buruk, şunları dile getirdi:
"Fatih Terim'in sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. Genel bir değerlendirme var....Fikstür konusunda söylediklerim şikayet gibi algılandı. Avrupa'da 2 maç arasında 8 gün vardı. 'Tam ortasında 4. günde lig maçı oynansa daha iyi olur' dedim. 'Fikstürden şikayet ediliyor' dendi. Yakında Fenerbahçe'nin fikstürü de aynı. Manchester United maçından 3 gün sonra Bodrum maçı. Sonraki maç 6 gün sonra. Beşiktaş, Başakşehir gibi Avrupa'da oynayan takımlarımız için düşünülebilir bunlar hep."
"SÜPER LİG ÇOK DEĞİŞTİ"
Süper Lig'de şampiyonluk için puan barajının çok yükseldiğine dikkat çeken Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Kendi takımımdan şunu söyleyebilirim; senede kaç tane mağlubiyet beraberlikle şampiyon oluyordunuz. Ben Başakşehir'de 69 puanla şampiyon oldum. 34 maçta 70-72'lerdi. Eskiden teknik adamların da maç kaybetme lüksü vardı aslında. 5-6 maç kazanıp şampiyon olabiliyordu. Çok değişti şu anda her maçı kazanmak zorundayız. Biz 102 puana ulaştık, Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu. Düşünebiliyor musunuz? Maç seçebilecek lükste değilsiniz. 5-10 sene önce daha rahattın. 2 hafta berabere kalınca kimse büyütmüyordu."
Süper Lig'de 3 takımın yarış içerisinde çok net devam edeceğinin görüldüğünü vurgulayan Burak, zirve yarışındaki takımlar açısından puan kaybının az olacağı bir sezon beklediğini kaydetti.
"RIGAS SKOLA BERABERLİĞİNE ÇOK ÜZÜLDÜK"
Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldıkları için çok üzüldüklerini söyledi.
Okan Buruk, "Rigas Skola beraberliğinin ses getirmesi çok normal. Çok üzüldük. Ben o üzüntümü çok dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı ne olursa olsun yenmemiz gerekiyor. Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy'e gittik. Bu bizim işimize geliyor." dedi.
"BARIŞ, ANTALYASPOR MAÇINDA OLMAYACAK AMA..."
A Milli Takım'da sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz'ın durumuna değinen deneyimli çalıştırıcı, "Antalyaspor deplasmanında olmayacak. Herhalde bir sonraki maçta olur. Barış normalin dışında bir oyuncu, fiziksel olarak. Normal biri olsa Antalya maçında olmaz. Barış olunca bir şey diyemiyoruz. Çok çabuk toparlayabilir. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Başka sakatımız yok. Ziyech başladı, iyi de başladı. Sert antrenman yaptık. İyi ve istekli. Osimhen takım dışında çalışıyor. Programımız, onun Antalya maçına hazır olması." diye konuştu.
"ICARDI GOLLER ATARAK GİTSEYDİ KİME SORMAZDI"
Okan Buruk, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin milli maç arasında ülkesine gitmesiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Buruk, şunları dile getirdi:
"Icardi goller atarak gitseydi, kimse sormazdı. Gol atmadan gidince sorular artıyor. Güney Amerikalı oyuncularımıza ekstradan 2 gün izin verdim, Icardi, Torreira, Muslera, Davinson. Ailelerini de görecekler. Gidiş geliş 2 gün geçiyor. Diğer oyuncular izinliyken onlar 2 gün ekstra izin yapacaklar."
"F.BAHÇE'DE MOURINHO'NUN OLMASI HEPİMİZ İÇİN BİR MOTİVASYON"
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyet ve sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Fenerbahçe - Galatasaray çok önemli bir derbi. Rakibin hocası dünya çapında biri olması hepimiz için motivasyon. Şampiyonluğu, maçı ona karşı kazanmak çok önemli bir motivasyon. Çok önemli, değerli bir teknik adam. İşin en nirvanası, en üstü deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmek. Rakip kulübede kim olursa olsun, onun çok üstüne çıkıyor. Ekstra motivasyon olmuyor. Bu maçlar zaten ekstra motivasyon. Biz bu maça çıkarken psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bu maçlara hiç kasarak çıkmıyoruz. Kadıköy'de 2 galibiyet ve 1 beraberliğim var. Benim için önemli. Geçen sene içeride Fenerbahçe'ye kaybettik. Derbilerde iyiyiz genel olarak. Oralarda kazanmak önemli. Fenerbahçe derbisinde saha içi saha dışı olay olmadı. Giriş çıkış her şey çok güzeldi. Fenerbahçe seyircisi de çok iyi geçirdi maçı. Maçtan sonra da söyledim. Maç öncesi ben geç çıktım, Mourinho kulübenin orada beni beklemiş. Maç sonunda ben gittim yanına. Bize yakışır şekilde gayet güzel geçti."
"BATSHUAYI ÇOK PROFESYONEL VE ÇOK UYUMLU BİRİ"
Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'yi öven Buruk, "Batshuayi çok iyi, çok düzgün, çok profesyonel ve çok uyumlu biri" ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Osimhen geldi, Batshuayi ilk antrenmanda ne tepki verir dersiniz, ben de onu düşündüm. İlk geldiğinde çok mutlu, hiçbir şey olmamış gibi, kendinden emin geldi. Michy öyle bir karakter. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Sonradan girdiği 2-3 maçta iyi değildi aslında, oyun içinde o şeyi veremedi. Beğendiğimiz biri, insan olarak da. 3 tane çok iyi santrforumuz var. Bazen iki forvet oynayacağız. Kasımpaşa maçında ilk yarı iki forvet oynadık. Yine oynayacağız. Farklı diziliş oynayabiliriz, önde ikili olup savunmada 3'lü 4'lü oynamayı düşünüyoruz."
"ICARDI, OSIMHEN'İN GELMESİNDEN MUTLU"
Buruk, Icardi'nin Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinden dolayı mutlu olduğunu da belirtti.
Okan Buruk, "Icardi, Osimhen'in gelmesinden mutlu. Osimhen de Icardi ile oynadığı için mutlu. Elinizde bu kadar iyi iki oyuncu varsa bizim için önemli olan bu oyuncuları beraber oynayabilmek. Bunla ilgili bir şeyler yaratmamız gerekiyor. Maç sıklığı içerisinde kararlar vereceğiz tabii ki. Osimhen, Türkiye'ye geldi ve çok mutlu. Takımdaki en mutlu insanlardan birisi" şeklinde konuştu.
"KALMASI, KEREM'İN DE TAKIMIN DA ENERJİSİNİ DÜŞÜREBİLİRDİ"
Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya tranfer olma sürecini anlatan Buruk, milli oyuncunun uzun süredir Avrupa'ya gitme hedefinin olduğuna dikkat çekti.
Deneyimli teknik direktör, son dakikada gerçekleşen Kerem transferine ilişkin şunları söyledi:
"Kerem zaten oynuyordu, Adana Demirspor deplasmanı, çok iyiydi. Bazı ülkeler için transferin son günü. Kerem'in sezon başından beri yurt dışı isteği vardı. Galatasaray'dan sonra yeni bir yere gitmek istiyordu. Devamında gelen teklifler vardı. Kerem, Rusya'ya gitmek istemedi. Portekiz'deki transferin son günüydü. O anda bir teklif geldi, uçaktaydık. İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün, Abdullah Kavukçu ile uçaktaydı, Osimhen için İtalya'ya gidiyorduk. Orada haber geldi. Kerem çok fazla istiyordu. Başkanımızı, İbrahim Hatipoğlu'nu, Cenk Ergün'ü aradı benim yanımda. Avrupa'ya gitmeyi istemek çok doğal bir şey. Kerem'in gitmesinde ne kadar zorlanabileceğimizi kafamda geçirdim. O anda çok istemesem de mutsuz bir şekilde Kerem'in kalması, Kerem'in de takımın da enerjisini düşürebilirdi. Bu çok uzun sürmese de 2-3 hafta olabilirdi. Başkanımız da yönetim kurulumuz da 'tamam' dedikten sonra transfer oldu. Kerem, Benfica'da çok iyi başladı. Milli maçta da iyi başladı. 3 gol attı, çok iyi oynadı. Vedalaşmaya geldi, rahatlamış haliyle o kadar iyi oynadı, ona da dedim. Transferin verdiği mutlulukla baskıları da üzerinden atmış. Çok başarılı gidiyor."
"OSIMHEN BURADA MUTLU VE KALMAK İSTİYOR"
Son dakikada Galatasaray'a imza atan ve transferiyle büyük yankı uyandıran Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekibe hazır gelmediğini kaydeden Buruk, "Osimhen bize antrenmansız geldi. Yaşadığı sakatlık da onunla bağlantılı" dedi.
Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek, "Osimhen, Ocak ayı transferi için kendisi de kalacağını net şekilde belli etti. Oyuncu burada mutlu ve kalmak istiyor. Şartları net olarak bilmiyorum. Osimhen'in 'Burada kalacağım' düşüncesi var." ifadelerini kullandı.
"SARA'NIN RAHAT ETTİĞİ YER 8 NUMARA"
Buruk, son maçlardaki performansıyla göz dolduran yeni transfer Gabriel Sara'ya ilişkin olarak ise şunları dile getirdi:
"Sara, Championship'te oynarken daha da özgürdü. Daha çok ceza sahasına giren bir oyuncuydu. PAOK maçında Yunus'un attığı gol sırasında ceza sahası içinde. Orada daha rahat yapıyordu, burada da yapacak. Torreira'ya da çok yardımcı oluyor. Sara'yı bazı maçlarda 10 numaraya aldık ama iyi olduğu, rahat ettiği yer 8 numara. Geçen sen de o pozisyonda oynadı, sağ kanat da oynadı takımında."