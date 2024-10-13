Okan Buruk'tan flaş sözler! Fenerbahçe, Mourinho, Fatih Terim, Icardi, Osimhen...

"SAVUNMAMIZ HAZIR DEĞİLDİ"

Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçememeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki performanslarıyla ilgili olarak konuşan Buruk, şunları söyledi:

"Orada hazır olmadığımız yer savunmamızdı. Sara geldi, onla oynadık, adaptasyon süreci oldu. Şu andaki performansı çok etkileyici. Takıma inanılmaz uyum sağladı. Bazı oyuncular hiç adaptasyon sorunu yaşamıyor, Jakobs geldi başladı. Oyuncudan oyuncuya değişiyor. Takım iyi olunca da farklı oluyor. Geriye dönsek, çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde olmak bir yol. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordunuz eskiden, Avrupa Ligi için mücadele ediyoruz. Geçen sezon bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi'ne kalamadı. Bu da bir yol, Avrupa Ligi. Buradaki en iyi takım, en şanslı görünen takım Tottenham. Yakında oynayacağız. Onun dışındaki takımlar birbirine yakın. Maç günü olarak üstünlükler olabilir, bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum."

Buruk, sezon başında Barış Alper Yılmaz'ın yorgun Ziyech'in ise sakat olduğunu kaydederek, "Sallai'yi Avrupa listesine yazamadık. Barış Alper'i çok dinlendiremedik. Sallai sakatlanınca mecbur yine onu soktum. Dinlendirecek durumumuz yok. Oyuncular yıpranıyorlar tabii. Fiziksel olarak değil mental olarak da yıpranıyorlar. BAY haftamız var. Özellikle milli oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.