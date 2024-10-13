Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi
İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler cumartesi günü de devam etti. Yüzlerce kişi esir takası talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi
İsrail'de yüzlerce kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri yaptı.
İsrail kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, aralarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.
Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.
İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.