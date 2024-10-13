Yürek burkan manzara: Kuş Cenneti can çekişiyor

Yayla Gölü'nün çevresinde 95 bitki grubunun bulunduğu belirtiliyor.

Bu bitkilerden 2'si endemik, 62'si göl çevresinde ve 33'ü ise göl içinde ya da göl zeminine tutunmuş olarak yaşamını sürdürüyor.

Ayrıca içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü'nden eser kalmadı.