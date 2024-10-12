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        Haberler Dünya Alman Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken düşüp öldü | Dış Haberler

        Alman Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken düşüp öldü

        Almanya'da Üçüncü Yol adlı Neonazi partisinin üyesi olan Andreas Münzhuber, Adolf Hitler'in Kartal Yuvası'nı inşa ettirdiği dağa tırmanırken hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.10.2024 - 19:34
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        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
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        Almanya’da bir Neonazi, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken yaşamını yitirdi.

        Alman basına göre 2013’te kurulan “Üçüncü Yol" (Der III Weg) adlı Neonazi partisinin üyesi olan Andreas Münzhuber, 29 Eylül’de Bavyera’daki Untersberg adlı dağa tırmanmaya karar verdi.

        30 kişinin katıldığı tırmanış sırasında Münzhuber, yaklaşık 60 metreden düşerek öldü. 37 yaşındaki adamın, ayağının bir yere takılıp düştüğü düşünülüyor.

        Çevrimiçi ortamda başlatılan bağış kampanyasında Münzhuber’in cenaze masrafları için yaklaşık 12 bin Euro toplandı.

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        Britanya'nın Telegraph gazetesinin aktardığına göre Münzhuber, Üçüncü Yol’un üst düzey yetkililerinden biriydi. Münzhuber, Almanya’nın örgütle ilgili hazırladığı 2023 tarihli raporunda Üçüncü Yol'un Bavyera bölümünün “saymanı” olarak tanımlanmıştı.

        Üçüncü Yol’un ülkede yaklaşık 600 üyesi olduğuna inanılıyor.

        Yüksekliği 1972 metreyi bulan Untersberg, Hitler tarafından sevilmesiyle biliniyor. Telegraph, Hitler’in meşhur Kartal Yuvası’nı buraya inşa ettirdiğini hatırlattı.

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        #almanya
        #Hitler
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