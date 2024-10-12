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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne haberleri: 21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15 | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!

        Edirne'nin İpsala ilçesinde, 15 yaşındaki E.K., ailesinin husumet yaşadığı 44 yaşındaki Bekir İşlek'i, 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan E.K. ve ailesi, daha sonra polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:07
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        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
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        Edirne'de olay, gece yarısı Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, baba E.K. ile eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi de alarak husumetlileri olan Bekir İşlek'in (44) oturduğu eve gitti.

        21 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre evin önüne çıkan İşlek, husumetli aileyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.K. (15), cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçakladı.

        HUSUMETLİ AİLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Ağır yaralanan İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken, husumetli aile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AİLE ÜYELERİ POLİSE TESLİM OLDU

        Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir İşlek, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra E.K., Z.K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

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