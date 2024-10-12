Edirne'de olay, gece yarısı Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, baba E.K. ile eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi de alarak husumetlileri olan Bekir İşlek'in (44) oturduğu eve gitti.

21 YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre evin önüne çıkan İşlek, husumetli aileyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.K. (15), cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçakladı.

HUSUMETLİ AİLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ağır yaralanan İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken, husumetli aile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.