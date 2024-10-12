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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek' - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonuna destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:29
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        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
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        Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM’ye sunuldu. Teklifin içerisinde Savunma Sanayi Fonu’na gelir oluşturacak önlemler içeriyor.

        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak Haberi Görüntüle

        Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Bu ücret, kredi kartı kullanıcılarına ek bir maliyet getiriyor.

        Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" açıklamasında bulundu.

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