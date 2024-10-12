Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal yarışmada 'En İyi Film' dalında Altın Portakal Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmine gitti. Nur Sürer ve Binnur Kaya 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaşırken Nejat İşler 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal aldı.

Habertürk Giriş: 12.10.2024 - 23:03 Güncelleme: 12.10.2024 - 23:17 facebook

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