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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu

        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal yarışmada 'En İyi Film' dalında Altın Portakal Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmine gitti. Nur Sürer ve Binnur Kaya 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaşırken Nejat İşler 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 23:03 Güncelleme: 12.10.2024 - 23:17
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        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katldı. Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Taner Ölmez ödül töreninde sahneye çıktı.

        Başkanlığını usta yönetmen Ferzan Özpetek’in üstlendiği, oyuncular; Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, sinema eleştirmeni Melis Behlil, senarist Melisa Önel, müzisyen Mercan Dede, yapım tasarım, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobambay’dan oluşan jüri 12 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Portakal'a Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmini layık gördü.

        İŞTE 'ALTIN PORTAKAL' KAZANANLAR

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film

        Mukadderat

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen

        Necmi Sancak (Ayşe)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo

        Ümit Ünal (Evcilik)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü

        Belkıs Bayrak (Gülizar)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması FİLM-YÖN En İyi Yönetmen

        Necmi Sancak (Ayşe)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi İlk Film

        Ayşe

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu

        Nur Sürer (Mukadderat) - Binnur Kaya (Ayşe)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu

        Nejat İşler (Evcilik)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        Ayça Bingöl (Fidan)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        Osman Sonant (Mukadderat)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu

        Melike Kasaplar (Fidan)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni

        Murat Has (Balinanın Bilgisi)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü

        Serkan Polat-Özgür Alper-Pınar Bayrak (Balinanın Bilgisi)

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü

        Yağmur Ergül (Gülizar)

        Cahide Sonku En İyi Kostüm Ödülü

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        Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film

        Don't You Let Me Go-Ben Sakın Bırakma (Ana Guevara-Leticia Jorge)

        Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü

        Nader Saeivar (The Witness-Şahit)

        Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu

        Vic Carmen Sonne (The Girl with The Needle-Şişli Kız)

        Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyunucu

        Franklin Aro Huasco (The Dog Thief-Köpek Hırsızı)

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        #Altın Portakal
        #nejat işler
        #mukadderat
        #binnur kaya
        #nur sürer
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