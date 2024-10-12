Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal yarışmada 'En İyi Film' dalında Altın Portakal Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmine gitti. Nur Sürer ve Binnur Kaya 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaşırken Nejat İşler 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katldı. Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Taner Ölmez ödül töreninde sahneye çıktı.
Başkanlığını usta yönetmen Ferzan Özpetek’in üstlendiği, oyuncular; Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, sinema eleştirmeni Melis Behlil, senarist Melisa Önel, müzisyen Mercan Dede, yapım tasarım, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobambay’dan oluşan jüri 12 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Portakal'a Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmini layık gördü.
İŞTE 'ALTIN PORTAKAL' KAZANANLAR
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film
Mukadderat
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen
Necmi Sancak (Ayşe)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo
Ümit Ünal (Evcilik)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü
Belkıs Bayrak (Gülizar)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması FİLM-YÖN En İyi Yönetmen
Necmi Sancak (Ayşe)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi İlk Film
Ayşe
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu
Nur Sürer (Mukadderat) - Binnur Kaya (Ayşe)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu
Nejat İşler (Evcilik)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Ayça Bingöl (Fidan)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Osman Sonant (Mukadderat)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu
Melike Kasaplar (Fidan)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni
Murat Has (Balinanın Bilgisi)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü
Serkan Polat-Özgür Alper-Pınar Bayrak (Balinanın Bilgisi)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Yağmur Ergül (Gülizar)
Cahide Sonku En İyi Kostüm Ödülü
Yağmur Ergül (Gülizar)
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film
Don't You Let Me Go-Ben Sakın Bırakma (Ana Guevara-Leticia Jorge)
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü
Nader Saeivar (The Witness-Şahit)
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu
Vic Carmen Sonne (The Girl with The Needle-Şişli Kız)
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyunucu
Franklin Aro Huasco (The Dog Thief-Köpek Hırsızı)