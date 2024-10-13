Konya’da ihbar üzerine adrese giden polise bıçaklı saldırı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile yardım istedi. Adrese giden polis ekipleri söz konusu kişinin saldırısına uğrarken bir polis sırtından yaralandı. Polis, saldırganı vurarak yakaladı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren kişi, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki bir polis memurunu sırtından bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.
Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
BEYOĞLU'NDAKİ SALDIRI
İstanbul Beyoğlu'nda, sabit noktada gören yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından dün bıçaklı saldırıya uğramıştı. Çok sayıda suç kaydı ortaya çıkan saldırgan Oytun Ilgaz, gözaltına alınmıştı. Hayati tehlikesi olmadığı bildirilen polis memuru, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.