Sindirimi kolay 10 yiyecek

1. Beyaz pirinç

Beyaz pirinç, sindirimi kolay bir yiyecek olarak bilinir. Yağ ve lif oranı düşüktür, bu da mideye iyi gelir. Beyaz pirinci daha kolay sindirmek için tek başına yiyin veya yağ oranı düşük diğer yiyeceklerle birlikte tüketin. Bitkisel yağlar gibi yağ oranı yüksek bazı yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer ve rahatsızlığa neden olabilir.