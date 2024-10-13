Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

KEDİYE EZİYET EDİLDİĞİ İDDİASI

Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvan sever oldukları ve kedi besledikleri, V.O.'nun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.