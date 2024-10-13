Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
Sivas'ta 80 yaşındaki emekli öğretmen, kedi besleme yüzünden tartıştığı komşusu baba ve oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sivas merkeze bağlı Ece Mahallesi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen V.O. ile komşuları Y.Y. ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Y.Y. ve babası N.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
KEDİYE EZİYET EDİLDİĞİ İDDİASI
Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvan sever oldukları ve kedi besledikleri, V.O.'nun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.