İsrail tankları BM üssüne girdi

İsrail ordusu, 3 gündür Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi.

BM tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" denildi.

BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 asker yaralandı.

İSRAİL'İN UNIFIL'E SALDIRILARI

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.