Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail tankları BM üssüne girdi | Dış Haberler

        İsrail tankları BM üssüne girdi

        Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'da BM üssüne girdiğini bildirdi. BM'den yapılan açıklamada, "Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusu, 3 gündür Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi.

        BM tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" denildi.

        BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 asker yaralandı.

        İSRAİL'İN UNIFIL'E SALDIRILARI

        İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

        11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

        Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

        İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!