İsrail tankları BM üssüne girdi
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'da BM üssüne girdiğini bildirdi. BM'den yapılan açıklamada, "Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik" denildi
İsrail ordusu, 3 gündür Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi.
BM tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" denildi.
BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 asker yaralandı.
İSRAİL'İN UNIFIL'E SALDIRILARI
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.
11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.
Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.
İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.