Icardi için Arjantin'den 15 milyon Euro'luk transfer iddiası!
Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacağı öne sürülen Mauro Icardi için Arjantin basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan ismi haline gelen Mauro Icardi hakkında transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
Arjantin basını, milli arada ülkesine giden golcü oyuncu için flaş bir transfer iddiasında daha bulundu.
Diario Ole gazetesinden Renzo Pantich'in haberine göre; Arjantin'in dev kulübü River Plate, Icardi'nin transferi konusunda ısrarcı...
Diario Ole gazetesinden Renzo Pantich'in haberine göre; Arjantin'in dev kulübü River Plate, Icardi'nin transferi konusunda ısrarcı...
Haberde; Icardi'nin Galatasaray'daki son sezonunu yaşadığı ve sezon sonunda River Plate'e transfer olabileceği öne sürüldü.
Aynı zamanda River Plate'in bu transfer için 15 milyon Euro bütçe ayırdığı da ifade edildi.