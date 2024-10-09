Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!

Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen Y.Y'nin (22), kız öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.

Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" ifadesini kullandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre jandarma tarafından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamayı reddeden Y.Y, işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Merkez Jandarma Karakolu'na çağrılan ve hakkında işlem başlatılan Y.Y'nin buradaki ifadesinde, internetten deniz ürünleri satışı yaparak geçimini sağladığını, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklarının olmadığını, akşam yemeği için genellikle şehir merkezine minibüsle gidip evine döndüğünü anlattığı belirtildi.

"5 YILDIR YÜZÜMÜ BOYAMAKTAYIM"

Olay günü bindiği minibüste, tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü, bunun yüzünün boyalı olmasından kaynaklandığını düşündüğünü, onlarla aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini anlatan Y.Y'nin, "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi. Hoşuma gittiği ve kendimi böyle iyi hissettiğim için yaklaşık 5 yıldır yüzümü boyamaktayım.

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"SATANİST DEĞİLİM MÜSLÜMANIM"

Hayatım boyunca Yalova Üniversitesi'ne ve orada bulunan yurda hiç gitmedim. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım. Ayrıca ben satanist değilim, Müslümanım" dediği öğrenildi.

TACİZ İDDİASINI REDDETTİ

Minibüsten indikten sonra bir süre yürüdüğünü, yemeğini yedikten sonra evine döndüğünü belirten Y.Y'nin, kimseye kötü söz veya davranışta, tacizde bulunmadığını, kimseyi rahatsız etmediğini ileri sürdüğü ifade edildi.