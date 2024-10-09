Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e zam yolda!
Galatasaray'da milli futbolcular, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a zam yolda.
Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da yönetim yerli oyuncularıyla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri, ilk 11'in değişilmezi olan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimlerle nikah tazelemek istiyor.
Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yetkililer, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretlerinde iyileştirmeye gidecek.
Yılda 16 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün yanı sıra yılda 20 milyon lira civarında kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri yenilenecek.
Sarı-kırmızılı idareciler, her iki yıldızla da performanslarını yansıtan mukaveleler yapma niyetinde.
Hem Yunus Akgün'ün hem de Barış Alper Yılmaz'ın kazanacağı yıllık ücretler, takım içindeki değerleri ve maaş dengesiyle orantılı olacak.
Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Yunus Akgün oynadığı son altı maçta dört gol attı.
Milli Takım'a geri dönen Yunus, Galatasaray kariyerinde toplamda attığı gol sayısını bu sezon şimdiden yakaladı.
Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden birini oynayan Barış Alper Yılmaz ise sezona fırtına gibi girmiş; Konyaspor ile Gaziantep FK arasında dört maç üst üste gol sevinci yaşamıştı.