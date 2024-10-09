Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi mevkiinde, D.S. (33) yönetimindeki tomruk yüklü kamyonun bağlantı halatları koptu. Bu sırada kasasındaki tomruklar yola savruldu.

TOMRUKLAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ AA ve İHA'daki habere göre tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin (35) kullandığı otomobilin üzerine düştü. Tomrukların çarpması ile otomobil yoldan çıkarak, fındık bahçesine devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından otomobil sürücüsü Yusuf Dikme’nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI Hayatını kaybeden Yusuf Dikmen’in evli ve 2 çocuk babası olduğu, Fatsa ilçesindeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.