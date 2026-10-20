TFF resmen açıkladı: MHK Başkanı Anthony Taylor oldu

Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve görevinden istifa etmesinin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı da resmen belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına elit hakem direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor'ın getirildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir." denildi.

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