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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarını drone ile izleyen polis 5 kişiyi yakaladı

        Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarını drone ile izleyen polis 5 kişiyi yakaladı

        İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği drone destekli takip, film sahnelerini aratmadı. Havadan adım adım izlenen şüphelilere yönelik operasyon kameraya yansırken, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 20 Ekim 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        Film gibi narkotik operasyonu

        İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen drone destekli operasyon, film sahnelerini aratmayan görüntülere sahne oldu.

        Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokağı havadan takibe alan polis ekipleri, şüphelilerin gizledikleri uyuşturucu maddeleri çıkararak araçlarla gelen kişilere sattıklarını belirledi. İlk uyuşturucu alışverişinin ardından bir otomobili durduran ekipler, sokaktaki hareketliliği izlemeyi sürdürdü. İkinci bir aracın aynı noktaya gelmesi üzerine harekete geçen polis, düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı.

        POLİS SOKAĞI DRONE İLE TAKİBE ALDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yeşilkent Mahallesi'nde drone destekli takip başlattı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dün gerçekleştirilen çalışmada sokakta bulunan bazı kişilerin araçlarla gelen şahıslara uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin hareketlerini ve sokağa giren araçları havadan adım adım izledi.

        UYUŞTURUCUYU GİZLEDİKLERİ YERDEN ÇIKARDILAR

        Takip sırasında şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sokakta belirledikleri bir noktada gizledikleri ortaya çıktı. Araçlarla gelen kişilere satış yapmak isteyen şüphelilerin, uyuşturucuyu polis dilinde "zula" olarak adlandırılan gizli bölgeden çıkardıkları belirlendi.

        Uyuşturucu alışverişinin ardından sokaktan ayrılan ilk otomobil polis ekiplerince durduruldu. Sürücünün üzerinde yapılan aramada 5,22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, ekipler sokaktaki takibi sürdürdü.

        İKİNCİ ARAÇ GELİNCE POLİS HAREKETE GEÇTİ

        İlk müdahalenin ardından sokağı izlemeye devam eden polis ekipleri, bir süre sonra başka bir otomobilin de uyuşturucu satın almak amacıyla aynı noktaya geldiğini belirledi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, araç sürücüsüne, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişiye ve sokaktaki diğer şüphelilere müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN ANLAR KAMERADA

        Uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli takip ve operasyon anları kameraya yansıdı. Havadan kaydedilen görüntülerde polis ekiplerinin sokaktaki hareketliliği ve araçları izlediği, ardından belirlenen noktalarda bulunan şüphelilere müdahale ettiği görüldü.

        Görüntülerde araçların çevresinde gerçekleştirilen polis müdahaleleri ile operasyonun ardından şüphelilerin emniyete götürülmesi de yer aldı.

        UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin üzerlerinde ve uyuşturucunun gizlendiği bölgede yapılan aramalarda toplam 39,43 gram uyuşturucu madde, 4 cep telefonu, 19 bin 115 lira ve 105 ABD doları ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçundan işlem yapıldı. Bu kişiler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan diğer 3 şüpheli ise bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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