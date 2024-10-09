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        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?

        İki genç kızı katleden Semih Çelik adlı caninin internet geçmişindeki Discord detayı mercek altına alındı. Kullanımı her geçen gün artan ve tartışmaların ardından erişim engeli getirilen platformda bazı gruplar adete suç çöplüğüne dönmüştü. Peki nedir bu Discord, nasıl büyüdü? Yanıtı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 07:18 Güncelleme: 09.10.2024 - 07:42
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        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
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        Türkiye, Semih Çelik adlı caninin Ayşenur Halil ve daha sonra da İkbal Uzuner adlı iki genç kızı katletmesini konuşuyor. Kan donduran çifte cinayette surlardan atlayıp intihar eden katil Semih Çelik'in Discord adlı platformda kadın düşmanlığının körüklendiği İncel adlı gruba üye olduğu ortaya çıkmıştı.

        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli Haberi Görüntüle

        Sadece kadın düşmanlığı değil birçok kriminal boyutu olan grubun da yer aldığı platform ise mercek altına alındı. Tartışmalar sürerken platforma erişim engeli de getirildi.

        15 MİLYAR DOLARLIK GELİR ELDE ETTİ

        Ücretsiz sohbet edebilme, sesli ve görüntülü konuşma özellikleri olan platformda online oyunlar da yer alıyor. Play Store'da 8.sırada yer alan platformun üyelerinin yüzde 30'u da ABD'de yer alıyor. Her gün ortalama 850 milyon mesajın atıldığı platformda yine her gün aktif 29 milyon kullanıcı bulunuyor. Kullanımı her gün artan platformda ise 2023'ten 2025'e kadar yaklaşık yüzde 19'luk bir kullanıcı artışı öngörülüyor.

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        DAHA ÇOK ERKEKLER KULLANIYOR

        Peki istatistikler ne diyor? 2024 istatistiklerine göre sene sonuna kadar aktif kullanıcı sayısının 29 milyonu bulması bekleniyor. Aylık aktif kullanıcı sayısının da sene sonuna kadar 196 milyona ulaşması bekleniyor. Platform gelir olarak da 2023 yılında 207 milyon dolarlık bir geliri ücretli aboneliklerinden elde etti. Platformun bu yıl ücretli kullanıcı sayısının da 614 milyona ulaşması bekleniyor. Discord'un net geliri de 2023 yılında 15 milyar dolar olarak açıklandı.

        KULLANICI SAYISI BU YIL YÜZDE 16 ARTTI

        Platformun demografik yapısı da dikkat çekti. Buna göre kullanıcıların yüzde 65'inin erkek, yüzde 35'inin de kadın olduğu açıklandı. Ayrıca Discord'un kullanıcı sayısının 2022 yılından bu yıla kadar 107 milyon artış gösterdiği de öğrenildi. Bir kullanıcının da ortalama 5 saat platformda vakit geçirdiği kaydedildi. Platformun bu yılın başından bu yana yüzde kullanıcı sayısı olarak yüzde 16 artış gösterdiği de yine açıklanan bilgiler arasında.

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        #haberler
        #discord
        #Semih Çelik
        #Ayşenur Halil
        #İkbal Uzuner
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