Florida'da Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir!"
ABD'nin Florida eyaletinde kategori 5 gücüne ulaşması beklenen Milton Kasırgası'na karşı hazırlıklar sürüyor. ABD Başkanı Biden, kasırganın muhtemel yolu üzerinde bulunan Florida sakinlerine acil tahliye uyarısında bulundu ve "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." ifadelerini kullandı
ABD'de Helene Kasırgası'nın ardından Florida eyaletinde Milton Kasırgası'nın etkili olması bekleniyor. Milton Kasırgası'nın Florida'ya ulaşmasına saatler kala ABD'liler bölgeyi boşaltmaya devam ediyor.
Son 20 yılın en güçlü kasırgası olduğu gözlemlenen Milton Kasırgası'nın Florida'ya çarşamba akşamı ulaşması bekleniyor.
Florida eyaletine bağlı bazı bölgelerde polsiler tarafından zorunlu tahliye emirlerinin bildirilmesi, kum torbası temini ve emniyet dökümanlarının transfer işlemleri tamamlandı.
Amerikan polis departmanı bağlı ekiplerin kategori 5 gücüne ulaşması beklenen Milton Kasırgasına karşı hazırlıkları devam ediyor.
"SON YÜZYILIN EN KÖTÜ KASIRGASI OLABİLİR"
ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletinin Milton Kasırgası'nın muhtemel yolu üzerinde bulunan sakinlerine acil tahliye uyarısında bulunarak "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." dedi.
Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı, "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." değerlendirmesini yaptı.
Biden, ülkenin güney kıyılarını vurması beklenen Milton Kasırgası'yla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla daha önce planlanan Almanya ve Angola ziyaretlerini ileri bir tarihe ertelemişti.
ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başlamıştı.