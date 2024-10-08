Yeni transferler ne yaptı? Beşiktaş'tan 22 gollük katkı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta tamamlanırken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ligde ilk 4 sırayı alan takımlardan oldu. Transfer yasağına rağmen ligde önemli bir çıkış yakalayan Samsunspor 4 maçlık galibiyet serisiyle milli araya 2. sırada girdi. Peki "3 büyükler" sezon öncesinde yaptığı transferlerden ne kadar katkı aldı?

Yeni sezona 7 transferle giren Fenerbahçe, takıma katılan oyunculardan istediği katkıyı alamadı. Takıma Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u katan Fenerbahçe bu 7 futbolcudan toplam 2 gol 4 asistlik katkı aldı.

Özellikle Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan En-Nesyri, 8 haftalık süreçte istenilen performansı veremedi ve eleştirilerin hedefi oldu.

REKLAM Fenerbahçe'de bu sezon en çok gol atan isim 5 golle Edin Dzeko olurken en fazla asist yapan isim ise 3 asistle Dusan Tadic oldu. FENERBAHÇE: 2 GOL, 4 ASİST Levent Mercan: 1 maç - 9 dakika Sofyan Amrabat: 5 maç - 1 asist -324 dakika Filip Kostić: 1 maç - 45 dakika Youssef En-Nesyri: 11 maç - 1 gol - 443 dakika Allan Saint-Maximin: 10 maç - 1 gol 3 asist - 666 dakika Oğuz Aydın: 3 maç - 22 dakika Cenk Tosun: 5 maç - 58 dakika Milli maç arasına lider giren Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerden en çok katkıyı alan takımlardan oldu. Kadrosuna Gabriel Sara, Jelert, Sallai, Jakobs, Batshuayi ve Osimhen gibi isimleri katan Sarı-Kırmızılılar bu isimlerden tolam 8 gol ve 10 asistlik katkı aldı. Galatasaray'da özellikle Brezilyalı orta saha Jelert ve yeni transfer Osimhen'in performansları beğenildi.

GALATASARAY: 8 GOL, 10 ASİST Gabriel Sara: 11 maç - 2 gol, 3 asist - 826 dakika Elias Jelert: 10 maç - 341 dakika Roland Sallai: 3 maç - 85 dakika Ismail Jakobs: 6 maç - 1 asist - 523 dakika Michy Batshuayi: 12 maç - 4 gol, 2 asist - 404 dakika Victor Osimhen: 4 maç - 2 gol, 4 asist - 303 dakika Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapıp Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yeni transferlerinden bir hayli katkı aldı. Kadrosuna Emirhan Topçu, Immobile, Uduokhai, Rafa Silva, Paulista, Joao Mario ve Ndour gibi isimleri katan Siyah-Beyazlılar bu 7 isimden 16 gol ve 6 asistlik katkı aldı. Bu süreçte Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Ciro Immobile 11 gol atarak takımına büyük katkı verdi.