MİGREN TETİKLEYİCİLERİNİ BELİRLEME

Migreni olan kişiler, hangi yiyeceklerin tetikleyici olduğunu belirlemek için bir günlük tutabilirler. Bu günlük, yediğiniz yiyecekleri ve migren ataklarının ne zaman ortaya çıktığını takip ederek, belirli bir yiyeceğin migreni tetikleyip tetiklemediğini anlamanıza yardımcı olabilir.