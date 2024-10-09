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        Haberler Yaşam Migren ataklarını yenen yiyecekler: Sağlıklı bir diyetle migrene dur deyin!

        Migren ataklarını hafifletmek için beslenme önerileri: Sofranızdaki şifalar!

        Migren, milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren, şiddetli ağrılarla gelen bir sağlık sorunudur. Ancak son araştırmalar, doğru beslenme alışkanlıklarının migren ataklarını önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Magnezyum, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengin gıdalar gibi besinler migren yönetiminde önemli bir rol oynayabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 09:00 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:00
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        Migren atakları, yaşamı kesintiye uğratacak kadar güçlü olabilir. Neyse ki, bazı gıdalar migreni hafifletmede yardımcı olabilir. Beslenmenizde yapacağınız küçük değişikliklerle, migren ataklarının sıklığını azaltabilir ve semptomları hafifletebilirsiniz. Magnezyum, omega-3 yağ asitleri ve lif bakımından zengin besinler migrenle baş etmenin doğal yollarından sadece birkaçıdır. İşte detaylar!

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        MİGREN YÖNETİMİNDE YİYECEK VE İÇECEKLERİN ROLÜ

        Migren, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir rahatsızlıktır ve ağrısı, çoğu zaman diğer semptomlarla birlikte kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.

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        Migren ataklarının önlenmesi ya da hafifletilmesi için çeşitli yöntemler denenirken, son araştırmalar diyetin de migren yönetiminde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Diyetinizde yapacağınız bazı değişiklikler, migren ataklarını önlemede veya sıklığını azaltmada etkili olabilir.

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        MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

        Magnezyum, migren yönetiminde önemli bir rol oynayan minerallerden biridir. 2021 yılında yapılan bir araştırma, magnezyum alımının düşük olmasının migren ataklarının sıklığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Aynı yıl yapılan başka bir araştırma ise magnezyumun migren rahatlaması sağlayabileceğini öne sürmektedir.

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        Magnezyum açısından zengin gıdalar şunlardır:

        Koyu yapraklı yeşillikler (ıspanak, pazı gibi)

        Avokado

        Ton balığı

        Muz

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        OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

        Omega-3 yağ asitlerinin migren üzerinde olumlu etkisi olduğu biliniyor. Bu yağ asitlerinin anti-inflamatuar etkisi, migren semptomlarını hafifletebilir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdalar şunlardır:

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        Uskumru ve somon gibi yağlı balıklar

        Chia tohumu, keten tohumu gibi tohumlar

        Baklagiller (nohut, mercimek)

        Bu gıdalar, düzenli olarak tüketildiğinde migren ataklarının sıklığını azaltmada yardımcı olabilir.

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        LİF AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

        2022 yılında yapılan bir çalışma, diyet lifinin migren atakları üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma, lif açısından zengin bir diyetin migren sıklığını azaltabileceğini ortaya koymuştur. Lif açısından zengin gıdalar şunları içerir:

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        Tam tahıllar

        Meyveler (elma, armut gibi)

        Sebzeler (havuç, brokoli gibi)

        Fasulye ve mercimek gibi baklagiller

        Lif, genel sindirim sağlığını desteklerken migren ataklarını da hafifletebilir.

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        YETERLİ SU TÜKETİMİ

        Dehidrasyon, yaygın bir migren tetikleyicisidir. Yeterli miktarda su içmek migren ataklarını önlemeye yardımcı olabilir. 2020 yılında yapılan bir çalışma, günlük su tüketimini artıran kişilerin migren ataklarının sıklığında ve şiddetinde azalma yaşadığını göstermiştir. Ayrıca, bazı bitki çayları da migren semptomlarını hafifletici etkiler sağlayabilir.

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        MİGRENİ TETİKLEYEBİLECEK YİYECEK VE İÇECEKLER

        Migreni olan birçok kişi, belirli yiyecek ve içeceklerin migren ataklarını tetikleyebileceğini iddia etmektedir. Bu tetikleyiciler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak araştırmalarda bazı yiyecek ve içeceklerin daha sık tetikleyici olarak rapor edildiği görülmüştür:

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        Nitratlar: İşlenmiş etler, sosisli sandviçler ve şarküteri ürünleri nitrat içerebilir ve migreni tetikleyebilir.

        Monosodyum Glutamat (MSG): İşlenmiş gıdalarda yaygın olarak bulunan bu katkı maddesi, bazı kişilerde migrene neden olabilir.

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        Yapay Tatlandırıcılar: Aspartam ve sukraloz gibi yapay tatlandırıcılar migren tetikleyicisi olabilir.

        Kafein: Kahve ve diğer kafeinli içecekler migreni tetikleyebilir. Kafein bağımlılığı ve ani kafein kesilmesi de migreni kötüleştirebilir.

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        MİGREN TETİKLEYİCİLERİNİ BELİRLEME

        Migreni olan kişiler, hangi yiyeceklerin tetikleyici olduğunu belirlemek için bir günlük tutabilirler. Bu günlük, yediğiniz yiyecekleri ve migren ataklarının ne zaman ortaya çıktığını takip ederek, belirli bir yiyeceğin migreni tetikleyip tetiklemediğini anlamanıza yardımcı olabilir.

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        Potansiyel bir tetikleyici tespit ettiğinizde, bu yiyeceği diyetinizden çıkarmayı deneyebilirsiniz. Eğer semptomlarınızda bir iyileşme fark ederseniz, bu gıda muhtemelen bir tetikleyici olabilir.

        Kaynak: Health Line

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