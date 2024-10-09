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        Haberler Spor Futbol Türk futbolcuların tahmini en yüksek transfer değerlerini açıkladılar! - Futbol Haberleri

        Türk futbolcuların tahmini en yüksek transfer değerlerini açıkladılar!

        Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Türk futbolcuların tahmini en yüksek transfer değerlerini açıkladı. Listenin zirvesindeki isim Arda Güler olurken Hakan Çalhanoğlu'nun sıralaması ise dikkat çekti. İşte o sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:12
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        Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Türk futbolcuların tahmini en yüksek transfer değerlerini açıkladı. 10 futbolcunun bulunduğu listenin ilk sırasında, kariyerini Real Madrid’de sürdüren Arda Güler yer aldı.

        İşte o sıralama:

        2

        10. Ozan Kabak | Hoffenheim | 15.1 milyon Euro

        3

        9. Can Uzun | Frankfurt | 20.1 milyon Euro

        4

        8. Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26.3 milyon Euro

        5

        7. Semih Kılıçsoy | Beşiktaş | 27.6 milyon Euro

        6

        6. Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 31.2 milyon Euro

        7

        5. Kerem Aktürkoğlu |Benfica | 35.4 milyon Euro

        8

        4. Hakan Çalhanoğlu | Inter | 40 milyon Euro

        9

        3. Orkun Kökçü | Benfica | 43.2 milyon Euro

        10

        2. Kenan Yıldız | Juventus | 62.6 milyon Euro

        11

        1. Arda Güler | Real Madrid | 73.2 milyon Euro

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